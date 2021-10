210., czyli ostatnie miejsce zajmuje reprezentacja San Marino w klasyfikacji FIFA. Polska jest na 27.

55., ostatnią pozycję zajmuje liga sanmaryńska w klasyfikacji UEFA. Polska jest na 26.



Polska - San Marino. Lewandowski kontra Benedettini

100 tys. euro* - na tyle wyceniani są najdrożsi zawodnicy w reprezentacji San Marino (bramkarz Elia Benedettini i napastnik Nicola Nanni). Najdroższy Polak - Robert Lewandowski - warty jest 60 mln euro.

10 tys. euro - na tyle wycenianych jest kilku "najmniej wartościowych" zawodników w kadrze San Marino. W polskiej "najtańszy" jest Damian Szymański - 1,2 mln euro.

0,52 mln euro warta jest cała pierwsza "11" San Marino z ostatniego meczu eliminacji z Albanią (1-5). Wartość pierwszego składu Polaków ze spotkania z Anglią (1-1) to 157 mln euro.

6,5 tys. widzów może pomieścić San Marino Stadium, czyli stadion narodowy San Marino, a rekordowa frekwencja to 5 tys. widzów. Z kolei na Stadionie Narodowym w Warszawie mecze może oglądać 58 tys. kibiców i na sobotnie spotkanie wszystkie wejściówki zostały sprzedane . Co ciekawe, na Stadionie Narodowym w Warszawie mieści się prawie dwa razy więcej ludzi niż mieszka w San Marino (ok. 32 tys.).

8 bramek zdobył Andy Selva, najlepszy strzelec w historii reprezentacji San Marino (grał w niej do 2016 r.). Robert Lewandowski, najlepszy snajper Polaków, zdobył dla reprezentacji już 72 bramki.

24 bramki straciło San Marino w sześciu meczach eliminacji mistrzostw świata. Więcej - 25 - dała sobie wbić tylko reprezentacja Gibraltaru. Polacy stracili 8 goli.

3 reprezentantów reprezentacji San Marino to profesjonalni piłkarze. W reprezentacji Polski wszyscy zawodnicy mają taki statut.

17,5 roku temu San Marino wygrało swój pierwszy i ostatni mecz w historii. Polacy ostatnie zwycięstwo świętowali niewiele ponad miesiąc temu - 2 września z Albanią (4-1).

Piotr Jawor

* Wyceny za Transfermarkt.pl