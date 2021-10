Kulisy ostatnich dni i godzin Łukasza Fabiańskiego w kadrze narodowej uwieczniła kamera kanału "Łączy nas piłka". W specjalnie przygotowanym nagraniu wideo uwieczniono nie tylko sam mecz, ale także przygotowania do niego.

Polska - San Marino. Łukasz Fabiański: Dziękuje za wszystko

Wielu sytuacjom związanym z pożegnaniem "Fabiana" towarzyszyły chwile wielkiego wzruszenia. - Dziękuje za wszystko, co wydarzyło się na tym zgrupowaniu. Nie sądziłem, że tak to będzie przebiegać, że będą takie zaskoczenia i niespodzianki - powiedział bramkarz, który rozegrał 57. i ostatni mecz w reprezentacji.

To największa ekstrawagancja Łukasza Fabiańskiego. Kolega wspomina nastoletnie czasy



Największe poruszenie u doświadczonego golkipera wywołała obecność rodziny i byłych kolegów Łukasza Piszczka oraz Jakuba Błaszczykowskiego. - Piękne to było, coś najpiękniejszego co może spotkać piłkarza i człowieka. To, że może reprezentować swój kraj - przemawiał Fabiański, co uwieczniono na ponad 20-minutowym vlogu.

