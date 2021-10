Polska - San Marino. Karol Linetty nie zagra z Albanią

Z obozu Orłów

Karol Linetty w meczu z San Marino otrzymał żółtą kartkę, a to oznacza, że nie zagra we wtorkowym meczu z Albanią. Mecz Polska - San Marino w Polsat Sport Premium 1, TVP 1 i na platformie Polsat Box Go, "na żywo" na Sport.Interia.pl.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Polska - San Marino. Kuriozalny samobój i 2-0 dla Polski - ZOBACZ. WIDEO (Polsat Sport) Polsat Sport