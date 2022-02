Miało to na dodatek miejsce w bardzo newralgicznym momencie agresywnej polityki Adolfa Hitlera, który - tak jak teraz Rosja Putina - ruszył z interwencją na rzekome wezwania miejscowej ludności niemieckiej. Po przyłączeniu Austrii do Trzeciej Rzeszy zainteresowanie Niemiec zaczęły budzić należące do Czechosłowacji Sudety. Hitler wysuwał roszczenia terytorialne wobec Czechosłowacji, grożąc wojną. Napięcie w sierpniu i wrześniu stawało się bardzo duże, a 22 sierpnia Joseph Goebbels stwierdził, że "nie można rozpieszczać Czechów i całej tej słowiańskiej hołoty, trzeba ją rozgonić".

Kiedy Niemcy wysuwały roszczenia terytorialne wobec Czechosłowacji, a świat stanął w obliczu wojny, której panicznie bał się po doświadczeniach pierwszej wojny światowej, Polska udała się na mecz z Trzecią Rzesza do Chemnitz. Mecz towarzyski, a zatem wcale nie niezbędny. Przed wojną rozgrywek międzynarodowych nie było tak wiele, jak obecnie, zatem ranga meczów towarzyskich była inna niż obecnie, niemniej pojedynek nie miał żadnej stawki poza prestiżową.

Polska zagrała z Niemcami w 1938 roku

Starcie odbyło się 18 września 1938 roku, w chwili największego napięcia międzynarodowego na linii Niemcy - reszta Europy. Polskie gazety informowały wówczas o tym, że na terenach Sudetów miałby się odbyć plebiscyt, który zdecydowałby o przynależności tych ziem do Niemiec albo Czechosłowacji i że w sprawie Sudetów obraduje właśnie brytyjski rząd.

Na zaledwie dziesięć dni przed konferencją w Monachium, która przypieczętowała rozbiór Czechosłowacji i poprowadziła świat ku wojnie, Polska zagrała z Niemcami w Chemnitz. Przegrała wówczas 1-4, a jedynego gola dla biało-czerwonych strzelił Teodor Peterek z Ruchu Chorzów. Dla Niemców trzy gole zdobył Jupp Gauchel z TuS Neuendorf, czyli de facto Koblencja. Jedną bramkę do polskiej siatki wbił Helmut Schön, późniejszy selekcjoner niemieckiej drużyny, który w 1974 roku poprowadził RFN do mistrzostwa świata, a wówczas grał w Dresdner SC.

Polska ma rozegrać mecz z Rosją w eliminacjach mistrzostw świata 24 marca w Moskwie. Rosja dokładnie na miesiąc przed datą tego meczu zaatakowała Ukrainę.