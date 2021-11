Sytuacja Aston Villi robi się trudna. Po zwycięstwie na Old Trafford z Manchesterem United 25 września, zespół Matty’ego Casha przegrał pięć kolejnych spotkań w Premier League: z Tottenhamem, Wolverhampton, Arsenalem, West Ham i w miniony piątek z Southampton. Tak złej serii nie ma żaden zespół w lidze angielskiej. Aston Villa osunęła się na 16. pozycję w tabeli mając zaledwie dwa punkty przewagi nad strefą spadku. Trudno powiedzieć, by Cash przyjechał na pierwsze w życiu zgrupowanie reprezentacji Polski w szampańskim nastroju.

Andora - Polska. Gra o baraż i coś więcej

Mamy nadzieję, że tu go sobie poprawi. W piątkowym spotkaniu z Andorą drużyna Paulo Sousy będzie zdecydowanym faworytem. Pierwszy mecz wygrała w Warszawie 3-0. Zapamiętaliśmy go, bo po zdobyciu dwóch goli Robert Lewandowski doznał urazu i nie pojechał na Wembley. Bez niego Polska przegrała z Anglią 1-2 i od tamtej pory właściwie walczy już tylko o drugą pozycję w grupie I. Na pierwsze skazywani są wicemistrzowie Europy.

Piątkowy mecz z Andorą ma wielkie znaczenie z dwóch powodów. Drużyna Sousy musi wygrać, ale i zdobyć jak najwięcej goli. Bramki mogą mieć znaczenie w walce o rozstawienie w półfinałach marcowych baraży o katarski mundial. Rozstawienie daje prawo do rozegrania meczu na własnym boisku. Dla polskich piłkarzy Stadion Narodowy w Warszawie to ogromny atut. Grali na nim 30 razy z bilansem: 19 zwycięstw, 9 remisów i tylko dwóch porażek. Ostatni raz Polska przegrała na Stadionie Narodowym ze Szkocją w marcu 2014 roku. Czyli jest tam niepokonana od 6,5 roku.

Jeśli Polacy pokonają Andorę będą pewni gry w barażu? Tak, o ile Albania nie wygra na Wembley z Anglikami. To by miało złą i dobrą stronę, bo sensacyjna porażka zespołu Garetha Southgate’a otworzyłaby przed Polakami szansę walki o wygranie grupy i bezpośredni awans na mundial. To jednak scenariusz zdecydowanie mniej prawdopodobny.

Najbardziej realna wydaje się walka o drugie miejsce. Ono jest o krok. Ale poniedziałkowy mecz z Węgrami też będzie miał znaczenie, nawet jeśli drużyna Paulo Sousy prawo do baraży zapewni sobie już w piątek. Polacy wciąż będą walczyć o rozstawienie.

Andora - Polska. Bardzo trudni rywale w barażach

Dziś drugie miejsca w grupach eliminacyjnych zajmują: Portugalia, Szwajcaria, Szkocja, Hiszpania, Polska, Chorwacja, Czechy, Norwegia, Rumunia i Ukraina. Sześć z nich z najlepszym bilansem będzie rozstawionych w półfinałach baraży. Polska z 11 pkt (nie liczą się zwycięstwa nad najsłabszym w grupie San Marino) jest w tym rankingu na piątej pozycji, dzięki bilansowi bramkowemu: +6.

11 pkt mają też Chorwacja (bramki +6), Czechy (+3) i Norwegia (+2). Czechom do rozegrania pozostał już tylko jeden mecz w kwalifikacjach z Estonią. Wystarczy, że Polska wygra z Andorą i zremisuje z Węgrami, a na pewno będzie miała lepszy bilans od Czechów.

Do baraży o mundial w Katarze stanie 12 drużyn z Europy, w tym dwaj zwycięzcy grup w Lidze Narodów, którzy w kwalifikacjach przepadną. Dziś to Walia i Austria, ale Walijczycy mają realną szansę wyprzedzenia Czechów w grupie E. Baraże będą dwustopniowe. Półfinały: sześć rozstawionych przeciwko sześciu nierozstawionym, a potem finały, gdzie gospodarz będzie losowany. Decydować zawsze będzie jeden mecz.

Losowanie barażów MŚ 2022 - we wtorek 7 grudnia o godz. 18 w Zurychu.

Baraże MŚ 2022 odbędą się pod koniec marca 2022 roku - półfinały 24 i 25 marca (czwartek-piątek), a finały 28 i 29 marca (poniedziałek i wtorek).

Losowanie mistrzostw świata (MŚ) 2022 w Katarze odbędzie się w kwietniu 2022 roku. Mecz otwarcia mundialu Katar 2022 został zaplanowany na 21 listopada 2022 r., finał odbędzie się 18 grudnia 2022 r.

Andora - Polska. Gdzie zobaczyć mecz?

Transmisja meczu Andora - Polska 12 listopada od godziny 20,45 w TVP 1 i Polsat Sport Premium 1.





Zdjęcie Matty Cash / Pool / Pool / East News

