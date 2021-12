"Biało-Czerwoni" pierwszy mecz rozegrają przeciwko Rosji, na wyjeździe. Jeżeli uda im się uporać z tym rywalem, przed własną publicznością zmierzą się ze Szwecją lub Czechami.

Losowanie drabinki powszechnie oceniono w naszym kraju jako korzystne - uniknęliśmy największych potęg, czyli Portugalii i Włoch, a w dodatku finałowe spotkanie rozegrać możemy "u siebie".



Polska faworytem do awansu według internautów

UEFA za pośrednictwem twitterowego profilu federacji przeprowadziła sondę, w której zapytała o to, kto zdaniem internautów jest faworytem do awansu. W 20 minut oddanych zostało ponad 2000 głosów, a wyniki są niezwykle korzystne dla Polski.



Aż 49,6% głosujących uważa, że to właśnie ekipa Roberta Lewandowskiego wywalczy awans. Na drugim miejscu jest Szwecja (32,9), trzecim - Czechy (11,2), a czwartym - Rosja. W "Sborną" wierzy tylko 6,2% internautów (stan na 1 grudnia, 15:20).



