Polska - Anglia. Marcin Ryszka skomentuje mecz

Radosław Nawrot Z obozu Orłów

Reprezentant Polski w blind footballu Marcin Ryszka skomentuje mecz Polska-Anglia! Co prawda będzie to komentarz alternatywny, w aplikacji TVP Sport, ale trzeba podkreślić, że to ewenement na skalę światową, aby osoba niewidoma, usiadła za mikrofonem. Razem z Ryszką spotkanie skomentuje też Maciej Iwański.

