Polska - Anglia. Damian Szymański – z Kraśnika po gola strzelonego Anglikom

To był szósty występ Szymańskiego w drużynie narodowej i pierwszy gol, ale za to jaki. Wychowanek MUKS Kraśnik wszedł na boisko w 68. minucie - zmienił Grzegorza Krychowiaka. Kilka minut później rywale objęli prowadzenie. Polacy starali się odrobić straty, mieli kilka sytuacji i kiedy wydawało się, że niemal tradycyjnie Anglicy pokonają Biało-czerwonych Robert Lewandowski dopadł do piłki w polu karnym i dośrodkował, a Szymański wyrównał. Stadion Narodowy oszalał.

Dopiero drugi raz zdarzyło się, że reprezentacja Polski w meczu eliminacyjnym odrobiła z Anglią straty i utrzymała wynik. W 2012 roku gol Kamila Glika też zapewnił remis 1:1.

"Marzenia chłopca z podwórka się spełniły"

- Wielkie emocje, euforia i duma - mówi Konrad Szmyrgała, pierwszy trener Szymańskiego w MUKS Kraśnik. - Czuję radość, że najskrytsze marzenia małego chłopca z podwórka się spełniły. Jesteśmy z jednego osiedla, mieszkaliśmy 20 m od siebie, blok koło bloku. Znam Damiana od małego.

- Od razu napisałem do jego taty, że jestem szczęśliwy, bo Damianowi się udało - podkreśla Tomasz Zadworny, który sprowadził Szymańskiego z Kraśnika do Bełchatowa. - Jego występ przypomniał mi lata spędzone w GKS. Tu też wolno się rozkręcał, ale im dłużej, tym był lepszy. Tak samo było z Anglikami. Pierwsze minuty nie były dobre w jego wykonaniu, ale potem był na ustach wszystkich.

Kamil Kiereś: - Po meczu dostałem smsy z gratulacjami od osób, z którymi pracowałem w GKS, ale to nie tylko moje zasługi, że Damian zadebiutował w ekstraklasie. W klubie z Bełchatowa był od 15. roku życia. A więc dużo więcej osób miało na niego wpływ. Ja tylko na koniec nacisnąłem "enter" i zadebiutował w seniorach. Na pewno serducho mocniej mi zabiło, jak Damian strzelił gola. To historyczny moment. Rzadko nam się udaje zdobyć punkt z Anglikami, a do tego odrobić straty.

Szymański i charakter do sportu

Szymański jest wychowankiem MUKS Kraśnik. Do klubu trafił w wieku 9 lat. Od początku prowadził go trener Szmyrgała. Najpierw chodził do szkoły podstawowej nr 6, potem za namową trenera, a także nauczyciela wf przeniósł się do piątki. - Miałem go na oku najpierw w szkole, a potem po południu na treningach. Sześć lat wspólnie pracowaliśmy. Damian wyróżniał się zaciętością na boisku, zaangażowaniem i miał też talent - wspomina Szmyrgała. - Było widać, że ma charakter do sportu. Jeździliśmy na różne turnieje, na których często zdobywał nagrodę dla najlepszego strzelca lub zawodnika. Był liderem zespołu i niesamowitym walczakiem. Do tego motywował kolegów na boisku. Może dzięki tym cechom został później kapitanem Wisły Płock.

Kolejnym przystankiem, dość krótkim, bo półtorarocznym była Stal Kraśnik, czyli największy klub w mieście. Szybko jednak, bo w wieku 15 lat przeniósł się do Bełchatowa. Na testy do GKS zgłosił się sam. - Nie było telefonu do Stali. Pojechał i spośród zaproszonych zawodników zdał testy. Może nie miał wielkich oczekiwań, ale jednak wpadł w oko i został w GKS - dodaje Szmyrgała.

Z kadry wojewódzkiej do GKS

Został i to na sześć lat, ale przejście ze Stali do GKS nie było wcale takie proste. A wszystko zaczęło się od kolegi ze Stali Pawła Zięby. To on pierwszy trafił do bełchatowskiego klubu i spytał trenerów, czy może przyjechać Damian.

- Wziął udział w testach i może nie było tak, że super się wyróżniał, ale coś w nim było. Postanowiliśmy pojechać na mecze kadr wojewódzkich, by zobaczyć go w akcji. Obejrzeliśmy dwa spotkania i byliśmy już pewni, że go chcemy - opowiada Zadworny. - Stal jednak nie chciała go puścić, ale Damian był zacięty i w końcu dopiął swego.

Testy w Legii

Niewiele zabrakło też, by Szymański trafił do Legii. Był tydzień na testach w stołecznym klubie, ale zdecydował się na GKS. - Nie wiadomo, co byłoby, gdyby wybrał Warszawę. Czy dałby radę się przebić. Wtedy w Legii w tym roczniku grało kilku reprezentantów Polski. Mierzyliśmy się nawet z nimi w Centralnej Lidze Juniorów i udało nam się wygrać - wspomina Zadworny. - Prowadziłem go przez dwa lata. Przejąłem rocznik 1995, który najpierw prowadził Kamil Kiereś, a potem Jacek Berensztajn. Mieliśmy wyselekcjonowaną i dość mocna drużynę. Jak przeanalizowałem wszyscy byli powoływani albo na konsultacje, albo na mecze kadr wojewódzkich.

15-letni Szymański na początku zamieszkał w budynku klubowym, a potem dostał razem z dwoma innymi kolegami mieszkanie. Po dwóch klatach trafił do pierwszej drużyny. - Nie był pozostawiony samemu sobie. Opiekowałem się nim i zaglądałem do nich raz w tygodniu, by nie odpłynęli w złym kierunku - przyznaje Zadworny.

"I tak zaistnieje w piłce"

- Wyróżniał się umiejętnościami technicznymi. Był kreatywnym, świetne podanie otwierające. Zaczynał jako zawodnik na pozycję nr 10, ale z czasem go trochę cofnęliśmy. Czasem był egoista, a do strasznie pewny siebie. Graliśmy sparing z reprezentacją Polski z rocznika 1997. Zwróciłem mu uwagę, że nie może grać tylko pod siebie, ale dla drużyny, bo inaczej nic z tego nie będzie. Obiecał poprawę, ale stwierdził też, że jeśli nie w GKS, to i tak zaistnieje w piłce - twierdzi Zadworny.

Z juniorów bełchatowskiego klubu szybko trafił do pierwszego zespołu. Dobrze pokazał się w sparingu Młodej Ekstraklasy z seniorami i trener Kiereś zabrał go na zimowe przygotowania. - Ostrożnie go wprowadzaliśmy. Wykonywał 70 proc. ćwiczeń co seniorzy. Przyszedł do pierwszej drużyny, która zajmowała po jesieni ostatnie miejsce. Wiosną zdobyliśmy 25 punktów, ale spadliśmy z ekstraklasy. Damian wtedy przyzwyczajał się do bycia w seniorach - przypomina Kiereś. - W kolejnym sezonie zaczęliśmy go wprowadzać na boisko. Grał kosztem Wygrał rywalizację wśród młodzieżowców z Marcinem Flisem. Awansowaliśmy do ekstraklasy, gdzie wtedy nie było przepisu o młodzieżowcu i w wieku 19 lat też wygrywał walkę o miejsce składzie. I to z takim ligowcem jak Patryk Rachwał.

W basenie na fali wznoszącej

Trener Kiereś też podkreśla takie cechy Szymańskiego jak pracowitość, zaciętość i charakter. - Kiedy trafił do juniorów GKS wcale nie było pewne, że zrobi taką karierę. Było też kilku ciekawych zawodników jak np. Damian Warchoł i innych, którzy wtedy lepiej rokowali od Damiana - przyznaje Kiereś. - Były też momenty trudniejsze, podczas których zamiast głaskania trzeba było powiedzieć kilka żołnierskich słów. Jak wrzucimy kogoś do basenu, to albo utonie, albo si ę utrzyma. Damian popłynął na fali wznoszącej.

Tata czekał na lotnisku

Akurat do ostrych słów Szymański mógł być przyzwyczajony. Jego tata jest emerytowanym żołnierzem zawodowym. Mama pracuje w banku. W czwartek tata Krzysztof po meczu z Anglią odbierał syna na lotnisku w Atenach.

- Rodzice zawsze stali za Damianem, byli dla niego wsparciem i bardzo się interesowali - zapewnia trener Szmyrgała.

Andrzej Klemba