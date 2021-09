"Synowie Albionu" prowadzili po bramce Kane'a, lecz do remisu doprowadził Szymański, wykorzystując dogranie Lewandowskiego. Anglia nie wygrała meczu eliminacyjnego po raz pierwszy od niemal dwóch lat. Nie może się już też pochwalić kompletem zwycięstw w grupie I - aktualnie ma na koncie pięć wygranych i remis.

"Drużyna Southgate'a wykazywała się dojrzałością, umiejętnie neutralizując rywala mimo żywiołowej publiki. Wszystko zmieniło się jednak w doliczonym czasie gry" - komentuje "BBC". "Anglia ograniczała poczynania Lewandowskiego w kwestii strzałów, ale ten znakomicie dograł do Szymańskiego, który strzelił gola" - czytamy w dalszej części.



"To gorzki cios dla piłkarzy, którzy rozczarowani padli na kolana, ale nie czyni w eliminacjach większej krzywdy. Nadal los mamy w swoich rękach" - podsumowano.



Nieco inaczej na sprawę patrzy serwis "Goal.com", który remis w Warszawie nazywa "otrzeźwieniem". "Drużyna Southgate'a powinna wygrać grupę, ale ten wynik przypomni jej, że wciąż ma pewną pracę do wykonania. Polacy zasłużyli na remis" - oceniono.



"Daily Mail" podkreślił, że podział punktów przerwał znakomitą serię zwycięskich, eliminacyjnych spotkań Anglików. "Gol Szymańskiego był jak sztylet wbity w serce" - napisano dodając, że ten remis smakuje niczym porażka. "Punkt zdobyty w Warszawie nie jest katastrofą, choć piłkarzom może się tak po przebudzeniu wydawać" - dodano. Jednocześnie, także i w tym przypadku nie bierze się pod uwagę innego scenariusza, jak awans "Synów Albionu". "Kiedy już pojadą do Kataru, będą dzięki temu silniejsi" - podsumowano.



Anglia jest liderem grupy eliminacyjnej z dorobkiem 16 punktów. Polska zajmuje trzecie miejsce (11 "oczek), ustępując również Albanii (12).



