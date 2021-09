Harry Maguire to jeden z najdroższych piłkarzy świata. Manchester United zapłacił za niego majątek, gdy ten trafił tu w 2019 roku z Leicester City. Do tego właśnie nawiązał Kamil Glik, który bardzo często podczas meczu Polska - Anglia wchodził w utarczki słowne, ale i fizyczne z angielskimi piłkarzami, co stało się sensacją meczu. Polscy kibice fetują Kamila Glika za to, że wydał Anglikom bitwę także w tym wymiarze, chociaż często używał on nieparlamentarnych słów. W najbardziej pamiętnej scenie meczu, po ograniu wielkiej gwiazdy brytyjskiego futbolu Jacka Grealisha, zareagował na skargi Anglika wobec sędziego na to, że ten miał być faulowany. - F... off! - krzyczał do niego Kamil Glik z groźną miną. Nie wiemy, co między nimi wydarzyło się wcześniej.



Przed zakończeniem pierwszej połowy, podczas stałego fragmentu gry, kamery pokazały, jak Polak ciągnie za bródkę Kyle'a Walkera. Ten był tak zaskoczony, że nie wiedział, jak zareagować. Po odgwizdaniu przez sędziego końca tej części gry doszło do przepychanek między licznymi zawodnikami obu ekip, podczas których Kamil Glik obejrzał żółtą kartkę. - Nic takiego się tam nie stało, ot zwykłe meczowe przepychanki - bagatelizował po meczu.



Polska - Anglia 1-1. Kamil Glik rozbijał Anglików słownie

Anglicy uważają, że Polak wyszedł na mecz z misją wytrącania z równowagi po kolei każdego z ich graczy i na każdego miał jakiś plan. W pewnym momencie miał zwrócić się w stronę Harry'ego Maguire'a. - Ty jesteś wart 80 milionów?! Ale to jest k... żałosne - powiedział mu po angielsku, co Harry Maguire doskonale zrozumiał. Pisze o tym red. Tomasz Lis.



Gwoli ścisłości, Kamil Glik zaniżył wartość zawodnika. Manchester United zapłacił za niego nawet 87 milionów euro.