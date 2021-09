- Ten gol to spełnienie moich marzeń. Trener dał mi szansę i wiedziałem, że mam tę strefę atakować, bo szkoleniowiec mówił, że tam jestem groźny. Dostałem bardzo dobrą piłkę od Roberta Lewandowskiego i strzeliłem. Cieszę się z tego gola, ale wciąż jest nad czym pracować - mówił na gorąco Szymański.

Pierwszą połowę pomocnik AEK Ateny spędził na trybunach, skąd spotkanie oglądali rezerwowi.

- Widziałem, że spotkanie dobrze się dla nas układa, mogliśmy nawet strzelić bramkę. Byliśmy dobrze zorganizowani, ale w drugiej połowie rywale nas przycisnęli. Wchodziłem na boisko w trudnym momencie, ale cieszę się, że udało nam się strzelić gola na wagę remisu i oby to szło tak dalej - cieszył się Szymański.

26-letni pomocnik może mówić o szczęściu, bo na zgrupowanie został dowołany w trybie awaryjnym. Wszystko dlatego, że kontuzjowanych było wielu zawodników.

- Dowiedziałem się w poniedziałek, że zostaję dowołany. Cieszyłem się, bo walczyłem o to od jakiegoś czasu. Wiem, że byłem na radarze trenera i teraz dostałem szansę, bo kilku zawodników wypadło. Jestem zadowolony, że udało się odwdzięczyć szkoleniowcowi - podkreślał Szymański.

Pomocnik mocny sygnał do selekcjonera wysłał już w San Marino, gdy nieźle zaprezentował się w niedzielnym spotkaniu.

- Po tym meczu wiedziałem jednak, że to nie był przeciwnik na wysokim poziomie, ale ważne, że udało mi się dobrze zagrać i pokazać, że drzemie we mnie jakiś tam potencjał. Tym meczem dałem chyba trenerowi do myślenia przed spotkaniem z Anglią - uważa Szymański.

- Cieszę się z tego remisu, ale trener powtarzał, że gramy o wygraną, bo dziś w piłce z każdym da się wygrać. Mamy dobry skład i najlepszego piłkarza na świecie, a ten mecz był do wygrania - zaznacza Szymański.

Z Warszawy Piotr Jawor, Michał Białoński