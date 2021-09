Sebastian Staszewski, Interia: - Co poczuł pan w doliczonym czasie gry, gdy piłkę do siatki skierował Damian Szymański?

Cezary Kulesza: - Na gorąco naprawdę trudno mi to opisać. Z jednej strony czas upływał i miałem świadomość, że każda minuta oddala nas od sukcesu, ale z drugiej wierzyłem do samego końca. Nasi piłkarze bardzo dobrze zareagowali: zaatakowali, zepchnęli Anglików do defensywy. Bramka Damiana była nagrodą za nasz charakter, który pokazaliśmy. Powiem panu szczerze: jako prezes Polskiego Związku Piłki Nożnej jestem z naszych piłkarzy dumny!

Jaki to był mecz reprezentacji Polski?

- Trudny, wymagający. Ale pokazaliśmy charakter, ambicję, walkę. Były fragmenty, kiedy Anglicy pokazywali wyższe umiejętności piłkarskie, ale to nie było spotkanie do jednej bramki. Powiem więcej: na pewno rywale nas nie zdominowali. To fantastyczny zespół, budowany od wielu lat, wicemistrz Europy, ale na PGE Narodowym miał bardzo trudne zadanie, być może najtrudniejsze w tych eliminacjach. Tym bardziej musimy docenić punkt.

Po raz kolejny świetnych zmian dokonał selekcjoner Paulo Sousa. Gola na wagę remisu zdobył Szymański, który pojawił się na murawie w drugiej połowie.

- To prawda, ale doceniam nie tylko jego trenerski nos. Pomysł selekcjonera na ten mecz się sprawdził, rywale mieli wielkie problemy ze stwarzaniem sobie sytuacji bramkowych. Uważam, że taktycznie wyglądaliśmy naprawdę solidnie: atakowaliśmy wysoko, broniliśmy bardzo dynamicznie. To tym bardziej cenne, że graliśmy z jedną z najlepszych europejskich drużyn. Popełniliśmy również kilka błędów, ale dzięki ambicji udawało się je naprawiać.

Świetną robotę zrobili też polscy kibice. To był Wulkan Narodowy!

- Jestem pełen uznania dla naszych fanów. Nie tylko wypełnili stadion prawie do ostatniego miejsca, ale na dodatek od pierwszej do ostatniej minuty wspierali naszych piłkarzy, jakby to był finał mistrzostw świata! I to nie tylko, kiedy był bezbramkowy remis, ale także po stracie bramki. To pokazuje, że kibice są z naszą kadrą na dobre i na złe. Dziękuję im za to wsparcie.

Odwiedził pan piłkarzy w szatni. Jaka tam panowała atmosfera?

- Widać, jak wiele kosztował nas ten remis. Ale z drugiej strony takie mecze budują jedność w zespole. Dlatego szczerze gratuluję piłkarzom i trenerowi Sousie tego wspaniałego wyniku.

