Już jutro o 20:45 Polacy zmierzą się z Andorą w drugim meczu el. MŚ 2022. Paulo Sousa zabrał głos przed tym spotkaniem. Selekcjoner reprezentacji Polski przyznał, że zamierza wystawić najlepszy skład, a od początku zagrają m.in. Wojciech Szczęsny i Robert Lewandowski.

Po zremisowanym 3-3 meczu z Węgrami selekcjoner jest zmotywowany i pozytywnie nastawiony. Przyznaje, że jego podopieczni koncentrują się na meczu z Andorą, bo w tym meczu liczy się tylko zwycięstwo.

- Jesteśmy skupieni na najbliższym meczu. Nie będzie łatwy. Rywale chcą strzelić co najmniej jedną bramkę, dla nich to już będzie zwycięstwo. Są naprawdę agresywni, ale my musimy odpowiednio kontrolować emocje - przyznał Sousa.

Selekcjoner zdradził też, że nie zamierza patrzeć na klasę rywala i wystawić najmocniejszy skład. Od początku ma zagrać najlepsza jedenastka, z Robertem Lewandowskim na czele.

- Zazwyczaj to zawodnicy najpierw dowiadują się, czy będą grać, ale myślę, że w tym przypadku mogę zdradzić wcześniej. Tak, Robert będzie grał od początku - przyznał selekcjoner.

Dodał też, że od pierwszej minuty zagra także Wojciech Szczęsny. Nasz bramkarz nie ustrzegł się błędów w meczu z Węgrami, ale selekcjoner nadal w niego wierzy.

