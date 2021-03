Na ostatnim treningu reprezentacji Polski przed eliminacyjnym meczem z Andorą doszło do niebywałej sytuacji. Absolutny debiutant Karol Niemczycki obronił rzut karny wykonywany przez Roberta Lewandowskiego.

Lewandowski to prawdziwy mistrz "jedenastek". Myli się niezwykle rzadko nawet w potyczkach o najwyższą stawkę. Kiedy więc podszedł do rzutu karnego na treningu, wydawało się, że za moment piłka ugrzęźnie w siatce.

Tymczasem strzał kapitana drużyny narodowej zdołał obronić stojący między słupkami Karol Niemczycki. 21-latek to zupełnie nowa postać w kadrze. Pojawił się na zgrupowaniu awaryjnie, gdy okazało się, że Łukasz Skorupski zakażony jest koronawirusem.

Zbigniew Boniek gratuluje Karolowi Niemczyckiemu

Kiedy golkiper Cracovii odbił uderzenie "Lewego", na murawie i wokół niej rozległ się aplauz. A Wojciech Szczęsny momentalnie złapał młodszego kolegę w ramiona. Z gratulacjami tuż za linią boczną czekał również Zbigniew Boniek.

- Dzwonię od razu do dziadka, do babci, do trenera, że Robertowi karnego złapałeś - żartował rozradowany prezes PZPN.

W czwartek, na inaugurację eliminacji MŚ 2022, podopieczni Paulo Sousy zremisowali z Węgrami 3-3. W niedzielę wieczorem zmierzą się na stadionie stołecznej Legii z Andorą. Początek spotkania o 20.45.

W Budapeszcie polskiej bramki bronił Szczęsny. Nie zebrał dobrych recenzji za ten występ. Pierwszym zmiennikiem golkipera Juventusu Turyn pozostaje Łukasz Fabiański.

