Polska - Andora. Dlaczego snajper rywali szukał po meczu Lewandowskiego?

Andorski piłkarz Aaron Sanchez po meczu z Polakami szukał Roberta Lewandowskiego. Jak się okazało, zawodnik chciał zrobić sobie zdjęcie z kapitanem polskiej kadry.

Aaron Sanchez na co dzień jest napastnikiem UE Engordany, klubu z ligi andorskiej. To zespół, którego łączna wartość nie przekracza 2 mln euro.



Z piłkarzami na najwyższym poziomie Sanchez może zmierzyć się tylko podczas spotkań reprezentacji Andory, dla której zagrał już w 18 meczach, ale wciąż czeka na premierowe trafienie.



Kamery kanału "Łączy Nas Piłka" zarejestrowały, jak andorski piłkarz po meczu z Polakami szukał Roberta Lewandowskiego.



Szczęsny zaprosił rywala do autobusu

Zawodnik spóźnił się nieco, bo Lewandowski w tym czasie udał się już do autobusu naszej kadry. Na szczęście dla Sancheza spotkał on Wojciecha Szczęsnego, a bramkarz zaprosił rywala do polskiego autokaru.



Dlaczego Sanchez szukał Lewandowskiego? Zagadka wyjaśniła się bardzo szybko. Piłkarz chciał sobie zrobić zdjęcie z kapitanem polskiej kadry. Jak widać, snajper Bayernu potrafi być idolem także dla piłkarzy, przeciwko którym gra.