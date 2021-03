W Warszawie sensacji nie było. Reprezentacja Polski zainkasowała trzy punkty w starciu z Andorą, nie tracąc bramki. Nie pokonała jednak rywala swobodnie i z polotem. Nie omieszkał tego wytknąć na Twitterze bezkompromisowy recenzent gry drużyny narodowej, Wojciech Kowalczyk.

"Ja widzę jeden plus dzisiejszego meczu. Pobyliśmy sporo czasu na połowie przeciwnika, bo w środę możemy tam nie dotrzeć" - napisał w tweecie Kowalczyk.



Polacy do przerwy prowadzili z outsiderem tylko 1-0. W dodatku bramka gol po rykoszecie. Strzał Roberta Lewandowskiego zmierzał w środek bramki. Piłka wpadła do siatki tuż przy słupku, bo wcześniej odbiła się od pleców jednego z andorskich obrońców.



Wcześniej, jeszcze przy stanie 0-0, Kowalczyk ironizował w swoim stylu: "Świderski za Szczęsnego i na 4 napastników może coś wpadnie"

Karol Swiderski rzeczywiście pojawił się na murawie i nawet zdobył bramkę na 3-0. Na murawie w trakcie drugiej połowy zastąpił kapitana Lewandowskiego, autora dwóch pierwszych trafień dla "Biało-Czerwonych".



Podopieczni Paulo Sousy posiadali piłkę przez 79 proc. czasu gry. Oddali na bramkę Andory aż 17 strzałów. Siedem z nich było celnych. Nie pozostawili jednak po sobie na tyle dobrego wrażenia, by bez obaw oczekiwać środowego boju z Anglią na Wembley.



