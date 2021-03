Na kontynencie europejskim zostały tylko pięć ekip, z którymi Polska nigdy nie zmierzyła się w ramach mistrzostw świata czy Europy albo ich eliminacji, a zatem w meczach o stawkę. Andora do niedzieli była jednym z ostatnich takich niedobitków. Obecność niektórych ekip w tym gronie zdumiewa.

To był drugi w dziejach pojedynek Polski z Andorą - wcześniej obie ekipy grały jedynie towarzysko, w czerwcu 2012 roku zmierzyła się z nią tuż przed Euro 2012 i wygrała 4-0. Mecz odbył się także na stadionie Legii w Warszawie.



A zatem Andora nigdy wcześniej nie była przeciwnikiem Polaków w meczu o stawkę. To dość niecodzienna sytuacja, bowiem biało-czerwoni uczestniczą w eliminacjach dużych imprez światowych od 1934 roku. Przez te prawie 90 lat udało im się zagrać o punkty i stawkę z niemal wszystkimi drużynami Europy, jedynie z kilkoma wyjątkami.



Andora z tej listy schodzi, pozostaje na niej już tylko pięć europejskich reprezentacji, których nigdy nie udało się wylosować ani nigdy nie udało się na nie trafić podczas żadnych mistrzostw i ich eliminacji. Lista jest zaskakująca, bowiem znajduje się na niej chociażby nasz sąsiad - Litwa. Grywamy z nią często, począwszy od 1993 roku (przed wojną było to niemożliwe, Polska i Litwa nie utrzymywały stosunków), ale zawsze towarzysko. Litwini są tu rekordzistami - 11 spotkań przeciwko Polsce i wszystkie bez stawki mistrzowskiej.



Polska bardzo unika Litwy

Niedaleko za Litwą znajduje się inny kraj bałtycki - Estonia. Biało-czerwoni rozegrali z nią dziewięć spotkań i tu także wszystkie były towarzyskie. Dalej na liście znajdują się Wyspy Owcze z trzema meczami towarzyskimi przeciwko Polsce i żadnym mistrzowskim, wreszcie Liechtenstein - z nim polscy piłkarze grali raz i to towarzysko, w 2013 roku.

W eliminacjach Euro 2020 z listy spadła Macedonia, z którą zmierzyli się podopieczni Jerzego Brzęczka, a w Lidze Narodów po raz pierwszy w meczu z realną stawką trafiliśmy na Bośnię i Hercegowinę. Do listy drużyn, z którymi biało-czerwoni nigdy nie walczyli o stawkę należy jednak dopisać najmłodszego członka UEFA - zespół Kosowa.



Węgry, z którymi Polska walczy w grupie o mundial 2022 roku w Katarze, to z kolei jeden z najczęstszych przeciwników Polaków - czwartkowy mecz w Budapeszcie był 33. pojedynkiem Polaków i Madziarów. Częściej mierzyliśmy się tylko z Rumunią. Co ciekawe, najczęstszym przeciwnikiem Polski w meczach o stawkę jest... Anglia. Graliśmy z nią o punkty już siedemnaście razy - z czego aż dwanaście w eliminacjach mistrzostw świata, czterokrotnie w eliminacjach mistrzostw Europy i raz w finałach - na mundialu mexico'86 (padł wtedy wynik 3-0 dla Anglii). Towarzysko odbyły się zaledwie dwa mecze.