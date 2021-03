Polska - Andora 3-0. Karol Świderski: Ta bramka zostanie ze mną do końca życia

Karol Świderski meczem z Andorą zadebiutował w drużynie narodowej. Wszedł do gry w 63. minucie. Krótko przed końcowym gwizdkiem wpisał się na listę strzelców, ustalając wynik spotkania.

- Gol w debiucie bardzo mnie cieszy, lepiej nie mogło się to ułożyć - mówił Świderski krótko po meczu w rozmowie z re[porterem TVP Sport. - To jest to, na co od dziecka pracowałem. Nadszedł wreszcie ten moment. Ta bramka zostanie ze mną do końca życia.

Napastnikowi PAOK-u Saloniki miejsce na murawie zrobił sam Robert Lewandowski.

- System, którym dzisiaj wyszliśmy, czyli trójką napastników, pomógł mi znaleźć się w meczowej kadrze - dodał debiutant. - Dostałem 30 minut, był czas, żeby się pokazać z dobrej strony. Nie miałem nic do stracenia, było 2-0 dla nas i cały czas graliśmy w ataku pozycyjnym. Próbowałem coś wykreować - dla kolegów albo dla siebie.

Mimo udanej premiery Świderski bardzo ostrożnie podchodzi do perspektywy gry przeciwko Anglii. Mecz z liderem grupy I czeka "Biało-Czerwonych" już w środowy wieczór.

- Anglia? Spokojnie. Jeśli na Wembley dostanę swoje minuty, będę próbował jak najlepiej je wykorzystać - zakończył Świderski.



