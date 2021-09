Polska mierzyła się dotąd z Albanią jedenastokrotnie. Pierwszy mecz odbył się w 1949 roku i zakończył triumfem naszej ekipy 2-1 po golach Gerarda Cieślika i Józefa Kohuta. Oddać trzeba, że decydująca bramka padła dopiero w 88. minucie.

Jedyna porażka "Biało-Czerwonych" miała miejsce w 1953 roku. W towarzyskim starciu "Shqiponjat" triumfowali 2-0. Łącznie graliśmy z tym rywalem jedenaście razy, ale ostatnia potyczka odbyła się stosunkowo dawno - w 2008 roku.



Mecz towarzyski, rozgrywany na stadionie niemieckiego SSV Reutlingen 05 FC zakończył się skromnym zwycięstwem Polski 1-0 po bramce Macieja Żurawskiego w 3. minucie.



Bilans jedenastu dotychczasowych meczów to jedno zwycięstwo Albanii, trzy remisy i siedem triumfów Polski. Co ciekawe (i warte odnotowania) tylko raz Polska wygrała przewagą więcej, niż jednej bramki. Miało to miejsce w 1970 roku, w eliminacjach mistrzostw Europy, kiedy to ograliśmy rywali 3-0.



