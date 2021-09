Polacy oddali tylko 6 strzałów, a Albańczycy aż 12. Rywal miał więcej podań. Potrafił przez długie momenty pierwszej połowy całkowicie panować nad spotkaniem i zmuszać Biało-Czerwonych do prostych błędów. "Nie byliśmy w stanie zbierać drugich piłek" - mówi Artur Wichniarek. I dodaje: "Krychowiak i Moder zupełnie nie potrafili wygrać walki w środku pola". Z drugiej strony, gdy po meczu dyskutowaliśmy o notach, to obaj dostali ocenę 6, czyli dobrą. "Jak Krychowiak wszedł w pole karne przy tej akcji Lewandowskiego, która przynioła trzeciego gola, to aż przyjemnie było popatrzeć" - cmokał z zachwytu "Wichniar". Z kolei sam zwracałem uwagę na udział Modera w dwóch golach. To były asysty drugiego stopnia - przy bramkach na 1-0 i 4-1. "Ma takie - powiedziałbym - angielskie uderzenie pod piłkę, co pokazał przy golu w 12 minucie" - mówi Artur. A co do gola na 4-1, to prostopadłe podanie Modera było rozstrzygające, aby napędzić akcję. Faktem jest, że świetnie zachowali się i Świderski i Linetty.

Nota dla Paulo Sousy - 6, czyli dobrze, choć nie graliśmy dobrze. Jednak wiele decyzji personalnych Portugalczyka było słusznych - choćby posłania w boj debiutanta, Buksy, czy wprowadzenie w trakcie gry Linettiego i Świderskiego.

Wróćmy jednak do gry - w pierwszej połowie wręcz drżeliśmy o wynik. Jednak na przerwę schodziliśmy z prowadzeniem 2-1, bo dobrze rozegraliśmy stały fragment gry - Moder-Glik-Lewandowski, a także kapitalną bramkę głową strzelił debiutant Buksa, po dośrodkowaniu aktywnego Frankowskiego. W drugiej połowie strzeliliśmy dwa gole po kontrach. Pierwsza to wielka zasługa "Lewego", a nogę dołożył Krychowiak. Druga to składna akcja - o której już wspomniałem - Moder-Świderski-Linetty! Brakowało jednak płynności. Ciągle i wciąż szwankuje gra. Skuteczność była jednak niesamowita! To pozwala wystawić wysokie noty! Premiejemy wynik! I niezwykle premiujemy "Lewego" - w naszym przekonaniu zasłużył na notę 9, bliską ideału. Sousa przyznał na pomeczowej konferencji: - Robert Lewandowski robi różnicę, ale drużyna nie jest na tym samym poziomie. To jest różnica, którą staramy się niwelować. Przez to potrzebujemy od Lewandowskiego dużo więcej niż on prezentuje w Bayernie...

Potrzebujemy i dostajemy. Na plecach RL9 wieziemy się. Taka prawda futbolu!

Roman Kołtoń i Artur Wichniarek z notami po meczu Polska - Albania 4-1 (w skali 1-10):

Szczęsny 7 - Bereszyński bez noty (32 Dawidowicz 5), Glik 4, Bednarek 4 - Jóźwiak 5, Moder 6, Krychowiak 6, Rybus 5 (81 Puchacz bez noty) - Frankowski 7 (62 Linetty na plus) - Buksa 7 (81 Świderski na plus), Lewandowski 9.

Roman Kołtoń, "Prawda Futbolu"