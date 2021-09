Polska - Albania. Konferencja reprezentacji Polski z udziałem Kamila Glika. Trwa relacja

RELACJA NIE ODŚWIEŻA SIĘ AUTOMATYCZNIE. PROSZĘ WCISNĄĆ F5!



Polacy już w ten czwartek rozegrają pierwszy mecz we wrześniowej serii gier. Podopieczni Paulo Sousy spróbują swoich sił z Albanią, mając przy tym przewagę własnego boiska - spotkanie odbędzie się na warszawskim Stadionie Narodowym, a pierwszy gwizdek zabrzmi o godz. 20.45.

Dwa dni temu na konferencji prasowej wypowiadał się Paulo Sousa - Jaką reprezentację zobaczymy w meczu z Albanią? Mniej więcej taką jak do tej pory, starającą się jak najwięcej panować nad piłką - mówi selekcjoner reprezentacji.



W ostatnim dniu sierpnia z dziennikarzami spotkał się Robert Lewandowski - Mimo wielu kontuzji w zespole uważam, że mamy w dalszym ciągu piłkarzy, którzy mogą być bardzo ważnymi postaciami. Nie ma się czego bać dlatego, że wypadło nam kilu zawodników. Jeśli ktoś się boi, to stawia pierwszy krok do tego, żeby przegrać - powiedział na konferencji prasowej kapitan piłkarskiej reprezentacji.



Gościem konferencji w środę, w przeddzień meczu z Albanią, był obrońca Kamil Glik, a także selekcjoner Paulo Sousa.

