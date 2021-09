Polacy już w ten czwartek rozegrają pierwszy mecz we wrześniowej serii gier. Podopieczni Paulo Sousy spróbują swoich sił z Albanią, mając przy tym przewagę własnego boiska - spotkanie odbędzie się na warszawskim Stadionie Narodowym, a pierwszy gwizdek zabrzmi o godz. 20.45.



Gościem konferencji w środę, w przeddzień meczu z Albanią, był obrońca Kamil Glik, a także selekcjoner Paulo Sousa - Wiemy na co stać rywala. To drużyna trochę "włoska" z trenerem Włochem, z wieloma graczami z Serie A. Tych zawodników wszyscy znamy - powiedział w pierwszych słowach polski obrońca.

Reklama

- Jak to na zgrupowaniach bywa, pracuje się nad taktyką i stałymi fragmentami gry, tak też było teraz. Mamy nadzieje, że ci którzy zostali dowołani w miejsce kontuzjowanych, udowodnią, że mogą zastępować kolegów - powiedział Glik o kontuzjach i atmosferze w zespole.



Glik wyraził radość z powrotu do gry na Stadionie Narodowym - Wielkim błędem byłoby myśleć dziś o meczu z Anglią. Ja uważam, że spotkanie z Albanią jest najważniejsze. Żeby grać z Anglią o coś, jutro trzeba wygrać - stwierdził obrońca "Biało-Czerwonych".

Jeszcze raz Glik został poproszony o podsumowanie nieudanego występu na Euro - Zabrakło nam wyrachowania w grze defensywnej. Na tym się trochę znam więc tylko o tym mogę powiedzieć, nie mieliśmy skuteczności w starciach jeden na jeden. Być może czasami trzeba było sfaulować, zastosować cwaniactwo boiskowe - powiedział.



- Presja jest częścią naszej pracy, ale to pozytywna presja. Chcemy konkurować z innymi, naprawdę czuje się częścią tego pięknego kraju. Gdziekolwiek się nie udam, czuje się częścią Polski. To dzięki Polakom, tym bardziej chcę pokazać, że potrafimy wygrać - powiedział Sousa, pytany o presję jego debiutu na Stadionie Narodowym.



Zapytany o to czy czuje, że ma pecha, w związku z kontuzjami podopiecznych Sousa stanowczo zaprzeczył - To nie jest tak, ja mam dużo szczęścia. Robię to co kocham, a mi płacą za to, że robię to co lubię. Poza tym mam do czynienia z świetnymi graczami, otwartymi na zmiany i naszą filozofię. Oczywiście zawsze chciałbym mieć dostępnych wszystkich zawodników - dodał.



- Selekcjonerem drużyny narodowej Albanii jest mój kolega, to bardzo zorganizowany człowiek. Trudno nam będzie wbić się w ich pole gry, będziemy musieli grać szybko, odpowiednio przenosić ciężar gry. Będzie dużo pojedynek jeden na jeden, sami będziemy musieli wypracować sobie sytuacje - powiedział Sousa, na temat tego, jakiego meczu się spodziewa.



Zapytany o defensywę Portugalczyk odpowiedział - Glik zagra w pierwszej "jedenastce". Wszystkie momenty gry są ważne, u naszych rywali ważny jest kontratak. Nigdy nie graliśmy trzema obrońcami, a z Anglią graliśmy nawet pięcioma w defensywie. Musimy wiedzieć jak bronić kolektywnie.



- Częściowo mieszkam w Polsce, nie codziennie, bo to nie jest potrzebne. Większość zawodników gra za granicą, potrzebuje więc czas na to by być i w Polsce i poza nią. Jeśli chodzi o Ekstraklasę, obserwuje ją, ale graczy których mamy w kadrze są lepsi od tych, których tam widzę - ocenił.



Poruszona została kwestia Wojciecha Szczęsnego - W pierwszym meczu na Euro mógł zagrać lepiej. Od wszystkich zawodników zawsze oczekuje o wiele więcej niż to co widzę na boisku. Wiem, że stać ich na więcej - powiedział.



- Na ten moment Jakub Kamiński jest najlepiej przygotowany, uwzględniając potrzebny jakie mamy w tym spotkaniu. Jest gotowy. Nicola Zalewski jest nieco onieśmielony, mam nadzieje że będziemy mieli okazję lepiej zintegrować go z zespołem. Nie sądzę, by jutro był ten moment, że weźmie on udział w meczu. Kamiński nie zagra w podstawowej "jedenastce", ale będzie miał szansę wziąć udział w meczu - zdradził.



Na mecz z Albanią sprzedało się 30 tysięcy biletów na chwilę konferencji prasowej (godzina 17 czwartek 2 września). Na mecz z Anglią kilka dni później wyprzedany został komplet wejściówek - poinformował Jakub Kwiatkowski.



MR