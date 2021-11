Polacy chcą z przytupem wejść do barażów o MŚ

Michał Białoński Z obozu Orłów

Agresywnie grający rywal i niecodzienne warunki - sztuczna murawa, stadion położony na dużej wysokości, czy brak zorganizowanej grupy naszych kibiców mają nie przeszkodzić reprezentacji Polski w efektownym pokonaniu Andory, co zapewni awans do barażów o mundial. Mecz eliminacji MŚ Andora - Polska już dziś o godz. 20:45. Transmisja w Polsat Sport Premium 1, Polsat Box Go i TVP 1.

