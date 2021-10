W 2012 roku doszło do niezwykłego meczu towarzyskiego. Niezwykłego, bo bardzo rzadko zdarza się, by polski klub z najniższej klasy rozgrywkowej mierzył się z zagranicznym rywalem. Tak właśnie było, gdy B-klasowy Odlew Poznań pojechał do San Marino na mecz z FC Domagnano, byłym mistrzem tego maleńkiego kraju. W ten sposób poznańscy amatorzy uczcili jubileusz 10-lecia istnienia Odlewu.

Polska kontra San Marino, czyli Odlew Poznań w Domagnano

Odlew Poznań od założenia w 2002 roku aż do dzisiaj gra w poznańskiej B-klasie. Niżej spaść się nie da, a zwłaszcza w pierwszych latach istnienia zespół zbierał łomot na boisku. Nigdy jednak się nie poddawał i nie oddawał meczów walkowerem, zgodnie z hasłem "Porażką nie jest przegrać, lecz nie podjąć walki w ogóle".

Jak podkreślają osoby związane z Odlewem Poznań, w filozofii klubu jest też otwieranie się na starcia z rywalami spoza najbliższej okolicy. Dlatego przy okazji pierwszego okrągłego jubileuszu klubu, poznaniakom tak zależało, by rozegrać mecz międzynarodowy. - Chcieliśmy propagować poza Polską nie tylko nazwę naszego klubu, ale też nasze podejście do futbolu - mówi Maciej Matyjasik, który zagrał w meczu w Domagnano, a dziś jest trenerem Odlewu. - Na początku, poza kilkoma osobami w klubie, nikt poważnie nie traktował tego pomysłu - mówi aktualny prezes, a wtedy zawodnik, Michał Bartkowiak.

Klub przygotował pamiątkowe szaliki, zapakował do autokaru piłkarzy, trenerów, rodziny, znajomych, by - z nutką niepewności - ruszyć na wycieczkę do San Marino. Tak naprawdę bowiem FC Domagnano nie dało ostatecznego, stuprocentowego potwierdzenia, że chce zagrać z B-klasowiczem z Poznania.

Zdjęcie Szalik przygotowany na mecz FC Domagnano (San Marino) - Odlew Poznań (Polska, B-klasa) / Archiwum prywatne / archiwum prywatne

Mowa tu o klubie - jak na San Marino - dość zasłużonym. FC Domagnano cztery razy wygrywało mistrzostwo kraju, wystąpiło też w europejskich pucharach przeciw czeskiej Viktorii Žižkov, rosyjskiemu Torpedo Moskwa i słoweńskiemu NK Domžale (porażki od 0-2 do 0-5). I oto w meczu międzynarodowym Sanmaryńczycy - sami kojarzeni z porażkami - mieli zmierzyć się z zespołem z szeroko pojętej grupy najsłabszych w Polsce.

Wynik? - Przegraliśmy 0-1, tylko 0-1 - uśmiecha się Sławomir Parus, piłkarz Odlewu od kilkunastu lat. - A mieliśmy jeszcze strzały w poprzeczkę. I to trzy! Dla nas tak nikła porażka była niemal jak zwycięstwo - wtrąca Jan Andrzejewski, drugi trener, wiceprezes i piłkarz Odlewu.

Polska - San Marino. Enrico Golinucci wygrał z Polakami

- Do naszego meczu w Domagnano wróciliśmy przy okazji ostatniego meczu Polski w San Marino. Sprawdziliśmy składy z naszej towarzyskiej gry oraz ze spotkania eliminacji mistrzostw świata Katar 2022. Okazało się, że w obu wystąpił Enrico Golinucci. Wtedy dość młody, dziś już doświadczony piłkarz - opowiada prezes Michał Bartkowiak.

Zdjęcie Klubowe starcie Polska - San Marino: FC Domagnano - Odlew Poznań. O piłkę walczą Enrico Golinucci i Michał Bartkowiak / Archiwum prywatne / archiwum prywatne

Enrico Golinucci w 2012 roku był etatowym reprezentantem San Marino do lat 21. Tamta sanmaryńska młodzieżówka za sukces może traktować remis 0-0 z Grecją (w składzie Kostas Manolas, dziś gracz Napoli). Również w bezbramkowym "zwycięstwie" (z Estonią) Enrico Golinucci debiutował w dorosłej reprezentacji, w 2014 roku. Od tamtego czasu zagrał w niej w sumie 31 razy, w tym w meczu San Marino - Polska 1-7.

Enrico Golinucci zamienił najpierw FC Domagnano na AC Libertas z Borgo Maggiore (najstarszy klub z San Marino), a od roku gra w SS Folgore/Falciano. Z prawdopodobieństwem bliskim pewności można stwierdzić, że wystąpił w jedynym w historii meczu, w którym zespół z San Marino pokonał rywala z Polski.

FC Domagnano - Odlew Poznań 1-0 (0-0)

Gol: 1-0 Piscaglia (54. minuta)

Mecz trwał 2×30 minut.

DOMAGNANO: Daniele Donati - Federico Righi, Vittorio Collina, Marco Ceccaroni, Massomi Felleti, Matteo Lazzaretti, Enrico Golinucci, Francesco Bianchi, Matteo Cervellini, Mirko Piscaglia, Alberto Menghi, Filippo Bronzetti, Stefano Ghiotti, Mirko Zanotti

ODLEW: Mariusz Batura - Wojciech Pospiech, Maciej Matyjasik, Ryszard Kupidura, Błażej Waligórski, Andrzej Grupa, Rafał Wąsowicz, Bartosz Majchrzak, Jan Andrzejewski, Sławomir Parus, Michał Bartkowiak, Piotr Krygier, Bartosz Majda, Sebastian Bartkowiak, Krzysztof Olszański, Filip Kostecki

Widzów: 30 (wszyscy z Polski).

