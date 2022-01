Były selekcjoner reprezentacji Polski wypowiedział te słowa w rozmowie z telewizją RTP.



W wywiadzie, jakiego Sousa udzielił na początku stycznia z rodzinnego miasta Viseu, 51-letni szkoleniowiec wskazał, że nie ma sobie niczego do zarzucenia w związku z pracą z polskimi piłkarzami, a także faktem przedterminowego zerwania kontraktu z PZPN.

"Nie boję się podejmować decyzji. Najlepsze są te, które są naszymi decyzjami" - dodał.

Paulos Sousa: Nie można mi zarzucać braku powagi i uczciwości

Sousa zaznaczył, że pozostawił biało-czerwonych przed marcową fazą baraży do tegorocznego mundialu w Katarze wybierając brazylijskie Flamengo Rio de Janeiro, gdyż wynikało to z "wielkości tego klubu". Portugalczyk nazwał go "największym na świecie".

Wskazał, że odszedł z reprezentacji Polski, ponieważ pojawiła się możliwość dalszego rozwoju trenerskiego i wyzwań oraz szansa na tytuły. Zastrzegł, że nie bał się podjąć decyzji o rozstaniu z PZPN, pomimo spodziewanej krytyki ze strony Polaków.

"Te reakcje (krytyczne - PAP) w Polsce uważam za normalne, ale nie można mi zarzucać braku powagi i uczciwości, a także szacunku, jaki okazywałem innym od początku do ostatniego dnia. Dałem z siebie wszystko, abyśmy mogli osiągnęli najlepsze wyniki" - stwierdził portugalski szkoleniowiec, zapewniając, że czuje "dumę" w związku z wynikami kierowanej przez niego reprezentacji.

W ocenie Sousy prowadzona przez niego drużyna zmieniła na lepszy "wzorzec gry". Wskazał, że pod jego wodzą biało-czerwoni w swoich spotkaniach "zawsze" próbowali narzucać rywalom własny styl gry i "często chcieli dominować" na boisku.

"Kierowana przeze mnie ekipa była jedną z reprezentacji, która zdobyła najwięcej goli podczas eliminacji do mistrzostw świata" - powiedział.

Jego zdaniem Portugalczyka negatywna reakcja Polaków na jego zamiar odejścia z reprezentacji wynikała z faktu, że "docenili oni zmiany" wprowadzone w grze biało-czerwonych przez niego oraz jego współpracowników.

Paulo Sousa, który rozwiązał kontrakt z reprezentacją Polski pod koniec grudnia, w piątek dotrze do Rio de Janeiro. W brazylijskim klubie ma zostać zaprezentowany w poniedziałek.

Z Lizbony - Marcin Zatyka, WG