- Myślę, że zawsze może coś pójść lepiej. Mówiłem, że to nie będzie łatwy mecz. Nasz rywal zawsze szuka kontaktu. Jeśli zaczynasz od prowadzenia dwa do zera i chcesz wykonywać pewne polecenia i zrobić pewne rzeczy, to nie widzisz pewnych rzeczy w wykonaniu rywali i możesz skupić się na meczu. Są zawodnicy, którzy unikają kontaktu i grają bardzo szybko. Wielokrotnie było wielu zawodników w linii defensywnej i nie mogliśmy ich odciągnąć i stworzyć wielu sytuacji. Nasz timing nie zawsze był najlepszy między podaniami, a przechodzeniem na kolejne pozycje. Mogliśmy więcej wykorzystać bocznych korytarzy, ale ostatecznie zdobyliśmy to, po co tu przyjechaliśmy. Wygraliśmy i jesteśmy w barażach - powiedział Sousa.



Paulo Sousa: Musimy być bardziej skupieni

- Możemy unikać sytuacji jak przy straconej bramce i możemy czasem wykorzystywać faul taktyczny. Musimy być silniejsi w naszej defensywie. Musimy być bardziej skupieni, jeśli chodzi o całą grupę. Chodzi o balans. Straciliśmy punkty w pierwszym meczu z Węgrami, gdy strzeliliśmy trzy bramki. Jeśli strzelasz trzy bramki, musisz wygrać. Straciliśmy też bramkę w końcówce meczu z Anglią. Zespół cały czas rośnie i z dobrą grą będziemy na dobrej drodze - dodał selekcjoner "Biało-Czerwonych".