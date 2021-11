Przed ostatnimi meczami eliminacji mistrzostw świata 2022 Paulo Sousa zdecydował się udzielić wywiadu niemieckiemu magazynowi "Kicker". Wspomniał w nim m.in. o swoim pierwszym spotkaniu z Robertem Lewandowskim.



Selekcjoner przyznał, że z zewnątrz miał podobne odczucia co wielu polskich kibiców, patrzących na grę kapitana reprezentacji Polski. Lewandowski często był wyraźnie sfrustrowany grą narodowej kadry.

- Wydawał mi się nieszczęśliwym zawodnikiem. Zależało mi na tym, by poznać przyczyny i dowiedzieć się, co dzieje się w jego głowie. Także po to, żebyśmy mogli przemyśleć, co możemy razem zbudować. Poprzez Roberta chciałem też poznać polską mentalność i zastanowić się, jak jego sukcesy z Bayernem przenieść na podłoże reprezentacyjne - stwierdził Sousa.



Reklama

Paulo Sousa o pierwszym spotkaniu z Robertem Lewandowskim

Portugalczyk dodał też, że rozwiązanie problemu Lewandowskiego wydawało mu się kluczowe do zbudowania skutecznej drużyny.



- Robert jest kapitanem i liderem drużyny. Chciałem poznać go lepiej i zastanowić się, co sprawi, że byłby w kadrze równie zadowolony, jak w klubie - powiedział selekcjoner.



Zdaniem Sousy kapitan polskiej reprezentacji zasłużył na Złotą Piłkę za dwa ostatnie lata.



- Jeśli Lewandowski nie dostanie Złotej Piłki, to będzie wielka niesprawiedliwość. Podtrzymał poziom z 2020 roku. Jest bardziej regularny od Messiego i Ronaldo - nie ma wątpliwości Sousa.

Zdjęcie Robert Lewandowski i Paulo Sousa / JANEK SKARZYNSKI / AFP / AFP

WG