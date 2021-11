Podczas listopadowej przerwy reprezentacyjnej "Biało-Czerwoni" rozegrają dwa ostatnie mecze w ramach eliminacji do mundialu - 12.11 zmierzą się na wyjeździe z Andorą, a trzy dni później zagrają na PGE Narodowym z Węgrami.



Cel dla Paulo Sousy i jego drużyny jest jasny - utrzymanie drugiego miejsca w grupie, a tym samym zapewnienie sobie miejsca w barażach, w których możemy wywalczyć awans na mistrzostwa świata.



El. MŚ 2022 - zobacz tabelę i terminarz "polskiej" grupy



W spotkaniu z Andorą debiut w reprezentacji Polski będzie mógł zanotować powołany do niej po raz pierwszy Matty Cash. Trener Sousa może cieszyć się także z kolejnego wzmocnienia, za jakie uznać trzeba obecność na liście Milika. Nasz napastnik wrócił do regularnej gry po kontuzji w Olympique Marsylia, co zaowocowało powołaniem.



Wywalczył je sobie także bramkarz FC Kopenhaga - Kamil Grabara, który nie dostał jeszcze nigdy szansy gry w polskiej reprezentacji. Selekcjoner chciał go zaprosić już na ostatnie zgrupowanie kadry w miejsce kontuzjowanego Bartłomieja Drągowskiego, ale 22-latek sam także zmagał się wówczas z urazem.



Reprezentacja Polski: Powołania na mecze z Andorą i Węgrami:

Bramkarze: Kamil Grabara (FC Kopenhaga), Łukasz Skorupski (FC Bologna), Wojciech Szczęsny (Juventus)



Obrońcy: Jan Bednarek (Southampton), Bartosz Bereszyński (Samprodia), Matty Cash (Aston Villa), Paweł Dawidowicz (Hellas Verona), Kamil Glik (Benevento), Robert Gumny (Augsburg), Michał Helik (FC Barnsley), Tomasz Kędziora (Dynamo Kijów), Tymoteusz Puchacz (Union Berlin), Maciej Rybus (Lokomotiw Moskwa)



Pomocnicy: Przemysław Frankowski (RC Lens), Kamil Jóźwiak (Derby County), Mateusz Klich (Leeds United), Grzegorz Krychowiak (FK Krasnodar), Karol Linetty (Torino), Jakub Moder (Brighton), Przemysław Płacheta (Norwich City), Damian Szymański (Dynamo Moskwa), Piotr Zieliński (SSC Napoli)



Napastnicy: Adam Buksa (New England Revolution), Robert Lewandowski (Bayern Monachium), Arkadiusz Milik (Olympique Marsylia), Krzysztof Piątek (Hertha Berlin), Karol Świderski (PAOK Saloniki)



