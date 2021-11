Paulo Sousa na konferencji przed meczem Andora - Polska. Trwa

Portugalczyk ostatnio miał trudny okres. Był zakażony koronawiusem, ale przed zgrupowaniem, które rozpoczyna się w poniedziałek niedaleko hiszpańskiej Girony, zdążył się wykurować.

Dowodzeni przez niego "Biało-Czerwoni" zajmują drugie miejsce w grupie I . Anglii już raczej nie dogonią, ale spokojnie powinni utrzymać pozycję, która da im grę w barażach. Wystarczy im do tego pokonać Andorę. Wyjazdowy mecz z tym rywalem 12 listopada. Trzy dni później Polacy zagrają ostatni mecz w grupie z Węgrami na Stadionie Narodowym. Oba o 20.45. Transmisje w Polsacie Sport Premium 1 i TVP.



Baraże są one dwustopniowe, a tylko trzy najlepsze drużyny dołączą do 10 zwycięzców grup, żeby pojechać na przyszłoroczny mundial do Kataru.

