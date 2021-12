Od środy kibice reprezentacji Polski zastanawiają się czy oferta, jaką Paulo Sousa miał otrzymać od szefów Flamengo Rio de Janeiro , to prawda czy fałsz. Temperaturę dyskusji podgrzewają brazylijscy dziennikarze "Globo Esporte", według których jeszcze w sobotę ma dojść do spotkania opiekuna naszej kadry z przedstawicielami Flamengo, najbardziej popularnego klubu Ameryki Południowej.

Według naszych informacji w tym momencie nie ma jednak mowy o odejściu Sousy z reprezentacji. 51-latka z PZPN wciąż wiąże ważna umowa. Poza tym w perspektywie Sousa ma przecież barażowy mecz z Rosją ... O komentarz do całej sprawy Interia zapytała więc głównego zainteresowanego.



Paulo Sousa dla Interii: Szykuję się na baraże

W czwartek wieczorem skontaktowaliśmy się z Sousą, który obecnie przebywa w swoim domu w okolicach Lizbony. Selekcjoner tylko dla Interii skomentował ostatnie informacje dziennikarzy.

- Nie jestem w stanie - i nie chcę - dementować każdej plotki, która mnie dotyczy. Od wtorku, kiedy rozmawialiśmy po raz ostatni, nic się nie zmieniło: w Polsce wciąż mam ważny kontrakt, a moim celem jest mecz z Rosją, tylko to mam w głowie. Czy była propozycja z Brazylii? Oferty były i są, nie ukrywam tego. Ale wiele informacji to plotki, do których nie warto się odnosić - powiedział Sousa.



Selekcjoner dodał także: - W piątek miałem tyle telefonów w sprawie informacji o Flamengo, że w pewnym momencie przestałem odbierać kolejne połączenia. I tylko śmiałem się pod nosem. Bo w moim podejściu nic się nie zmienia. Cały czas przygotowuję się na marcowe mecze barażowe.

Flamengo znów myśli o Paulo Sousie?

Jeśli jednak prawdą jest to, że Brazylijczycy skontaktowali się z menadżerem Sousy, to nie będzie to pierwszy raz, gdy pomyśleli o 51-latku. Ofertę z Estádio da Gávea Sousa miał już przed rokiem, jeszcze przed rozpoczęciem pracy w Polsce. Wtedy działacze z Ameryki Południowej poszukiwali trenera z rynku portugalskiego. Teraz ma być podobnie, bo poza Sousą - według dziennikarzy "Globo Esporte" - Flamengo rozważa także zatrudnienie Paulo Fonseki czy Jorge Jesusa.

