- A ile mówiłem poprzednio? - zażartował kapitan reprezentacji Polski, gdy padło pytanie o jego wiek biologiczny. Gwiazdor Bayernu Monachium zapewnia, że 33 to tylko liczba, luźno związana z datą jego urodzin - 21 sierpnia 1988 roku. - Biologicznie jestem młodszy, fizycznie czuję się świetnie - przekonywał na konferencji prasowej przed meczami z San Marino i Albanią. Z uśmiechem na ustach ustalono, że ma organizm 26-latka. I perspektywę gry w kadrze przez kolejne lata.

Polska - San Marino. Lewandowski drugi po Gliku

Nie zmienia to faktu, że na dwa najbliższe spotkania w kwalifikacjach mundialu w Katarze Paulo Sousa powołał tylko jednego piłkarza starszego od Lewandowskiego (Kamil Glik urodził się w lutym 1988). Drugim jest opuszczający kadrę Łukasz Fabiański, który do Tirany już się nie wybierze. Napastnik Bayernu zapewnia, że w jego głowie jeszcze w ogóle nie zrodziła się myśl, by pójść w ślady 36-letniego bramkarza West Ham United. I dobrze. W dwóch ostatnich sezonach 33-latek przeżywał apogeum swoich możliwości. Uważa się go za jednego z najpoważniejszych rywali Leo Messiego do zdobycia Złotej Piłki.

Czy można sobie wyobrazić, że najskuteczniejszy piłkarz w historii drużyny narodowej wytrwa w niej do połowy 2026 roku? Będzie miał wtedy 38 lat. Nie sposób całkowicie wykluczyć, że za pięć lat zagra jeszcze na boiskach USA, Kanady i Meksyku. Nie będzie już jednak w szczycie formy.

Katar 2022 to jest najbardziej realny cel dla Lewandowskiego. Kapitan musi traktować ten turniej jak swoją ostatnią mundialową szansę. Amatorzy z San Marino nie pokrzyżują mu planów, wyprawa do Tirany to już wyzwanie. Eduardo Reja stworzył zespół solidny, który po sześciu kolejkach wyprzedza Polskę w tabeli grupy I. Anglicy są poza zasięgiem.

Zwycięstwo w Tiranie będzie Polakom bardzo potrzebne. Aby wyprzedzić Albańczyków i walczyć o prawo do rozstawienia w dwustopniowych barażach o mundial w Katarze. Sześć drużyn z najlepszym wynikiem w kwalifikacjach będzie rozstawionych w I rundzie i otrzyma prawo gry na swoim stadionie. Dla zespołu Sousy to misja kluczowa. Z 12 drużyn stających do baraży, do Kataru pojadą trzy. Rywale będą zapewne mocniejsi od Albanii i Węgier.

Polska - San Marino. Drugi mundial Lewandowskiego?

Lewandowski wystąpił w finałach mistrzostw świata zaledwie raz. Zaliczył trzy nieudane spotkania w Rosji: z Senegalem, Kolumbią i Japonią. Polska przepadła w grupie, jej kapitan nie zdobył bramki. Co oznacza, że w ogóle nie zna jeszcze smaku pokonania bramkarza na mundialu. Najbardziej realna szansa na zmianę to Katar.

W starciu z San Marino w Serravalle Lewandowski debiutował w kadrze i zdobył pierwszą bramkę - 10 września 2008 roku. Rzadziej wspomina się mecz z tym samym rywalem z 26 marca 2013 roku w Warszawie w kwalifikacjach mundialu w Brazylii. Niespełna miesiąc przed legendarnym pojedynkiem Borussii Dortmund z Realem Madryt (4-1) w półfinale Ligi Mistrzów, w którym Lewandowski zdobył cztery bramki. Na Stadionie Narodowym napastnik Borussii został wygwizdany. Zdobył dwie bramki z rzutów karnych w pojedynku z najsłabszą drużyną Europy, przełamując passę 10 meczów bez gola.

Już po pamiętnych meczach z "Królewskimi", Polska grała sparing z Danią, wygrywając 3-2. Gole zdobyli Mateusz Klich, Waldemar Sobota i Piotr Zieliński. Lewandowski dostał żółtą kartkę. Jeden ze znanych dziennikarzy przekonywał wtedy, że nigdy wcześniej gra kadry nie była oparta o równie słabego napastnika. Inny dodał: "Jak nie będzie miał stresów reklamowych to może i strzeli. Z tym, że nie na pewno. Bo on w kadrze taki wyrywny do goli nie jest".

W 55 występach w drużynie narodowej Lewandowski trafił do siatki 17 razy. Dziś ma 125 występów i 72 gole. W Europie lepsi od niego są tylko Cristiano Ronaldo i Węgrzy Ferenc Puskas oraz Sandor Kocis. Wszyscy zdobywali bramki na mundialach. Lewandowski nie zna jeszcze tego uczucia. Do Kataru wciąż droga bardzo daleka.



Dariusz Wołowski



Zdjęcie Robert Lewandowski podczas wtorkowego spotkania z dziennikarzami / Leszek Szymański / PAP