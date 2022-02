Ojciec Grzegorza Krychowiaka o meczu Rosja - Polska. "W Rosji nie spotkałem się z niechęcią"

Oprac.: Tomasz Brożek Z obozu Orłów

Wobec agresji Rosji wobec Ukrainy fani futbolu w Polsce zaczęli się zastanawiać, co z meczem Rosja - Polska w ramach walki o wyjazd na mundial, do którego ma dojść 24 marca na terytorium rywala. Edward Krychowiak - ojciec reprezentanta Polski Grzegorze Krychowiaka - powiedział w rozmowie z "Faktem", że jego zdaniem spotkanie dojdzie do skutku. Opowiedział także o sympatii, którą spotkał ze strony rosyjskich kibiców.

Zdjęcie Zbliża się mecz Rosja - Polska. Na zdjęciu Grzegorz Krychowiak i Edward Krychowiak / AGENCJA SE / DOMIN/East News / East News