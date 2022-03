Oficjalnie: Polska w finale baraży mistrzostw świata!

Działacze FIFA po długich namysłach zdecydowali, że w związku z rosyjską agresją na Ukrainę, reprezentacja Rosji zostanie ukarana walkowerem w spotkaniu barażowym z Polską! Oznacza to, że mecz, który był zaplanowany na 24 marca w Moskwie, nie dojdzie do skutku. A Polska zagra w finale barażu!



Rosja ukarana walkowerem!

Reakcje i działania FIFA budziły olbrzymie kontrowersje od pierwszego dnia wojny na Ukrainie. Działacze z Zurychu najpierw "monitorowali sytuację", a następnie - po naciskach środowiska piłkarskiego - zawiesili (a nie wykluczyli) rosyjską reprezentację i drużyny klubowe z rozgrywek FIFA oraz UEFA.



W ostatnich dniach pojawiały się różne scenariusze kolejnych kroków FIFA. Jednym z nich był ten, o którym Interia poinformowała w poniedziałek, czyli przełożenie spotkania na czerwiec. Innym było ukaranie Rosji i jednoczesne wskazanie innej reprezentacji, z którą miałaby zmierzyć się Polska.



Poszukiwanie najłagodniejszego dla Rosjan wyjścia szokowało jednak kibiców w całej Europie. I po raz kolejny ogromna presja, pod jaką znalazł się prezydent Gianni Infantino, miała sens! We wtorek wieczorem został ogłoszony komunikat, w którym FIFA poinformowała o dyskwalifikacji reprezentacji Rosji.



Polska zagra w finale barażu!

Co to oznacza dla reprezentacji Polski? W praktyce nic nowego, bo już kilka dni temu prezes PZPN Cezary Kulesza publicznie poinformował, że Polacy nie tylko nie polecą do Moskwy, ale i nie zagrają z Rosją na żadnym innym neutralnym terenie. Oznaczało to jednak, że gdyby FIFA chciała zmusić Polskę do gry z Rosjanami, to nasza kadra - w wyniku decyzji PZPN i piłkarzy - zostałaby ukarana... walkowerem. Teraz jednak ta wątpliwość zniknie.

W praktyce natomiast drużyna Czesława Michniewicza awansowała już do finału barażu, gdzie zmierzy się ze Szwecją lub Czechami. A więc FIFA nie zdecydowała się wystawić przeciwko naszej kadrze innego rywala, o co zabiegała szwedzka federacja piłkarska, która nie chciała, aby Polaków od mundialu dzielił tylko jeden mecz.



Rosja będzie walczyć z FIFA

Co ciekawe, w kłopotliwej sytuacji znajdzie się teraz światowa federacja. W poniedziałek Rosjanie złożyli odwołanie od jej decyzji w sprawie zawieszenia do CAS, czyli Sportowego Sądu Arbitrażowego w Lozannie. W programie "Studio Ekstraklasa" potwierdził to sekretarz generalny PZPN Łukasz Wachowski.



W teorii oznacza to, że Rosjanie mogą wywalczyć odwieszenie decyzji FIFA i - prawdopodobnie - starać się o odszykowanie.



Sebastian Staszewski, Interia