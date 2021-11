Obliczono szanse reprezentacji Polski na awans na MŚ. Są dwie wiadomości

Z obozu Orłów

Analityczny serwis "We Global Football" przyjrzał się szansom poszczególnych drużyn, biorących udział w barażach na awans do mistrzostw świata. Reprezentacja Polski nie będzie w nich rozstawiona, przez co trafić może potencjalnie na gigantów piłki - choćby aktualnych mistrzów Europy, Włochów - już w pierwszej rundzie.

