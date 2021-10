Albańczyk Armando Broja zrobił spore wrażenie w ostatnich meczach swej drużyny. Nie jest bowiem graczem podstawowym zespołu, ale każdy trener chciałby mieć w zanadrzu takiego jokera jak on.



W historii swych występów w albańskiej kadrze narodowej Armando Broja tylko raz zagrał w pierwszej jedenastce - z Kazachstanem w zeszłym roku w Lidze Narodów. Debiutował w zespole narodowym we wrześniu zeszłego roku w meczu z Litwą, także w Lidze Narodów i od tej pory selekcjoner sięga po niego nie za często.

Albania ma swoje żądło. To Armando Broja

Armando Broja pograł nieco w marcu, potem już w kadrze się nie znalazł. Wreszcie Edoardo Roja wysłał go do boju z ławki w meczu eliminacji mistrzostw świata z Węgrami - kto wie, czy nie kluczowym w grupie. Gracz ligi angielskiej miał 12 minut i zdobył zwycięskiego gola na 1-0. To poniosło Albanię do dalszej gry.



Następnie w pojedynku z San Marino ten niezwykły joker wszedł na 45 minut i strzelił rywalom gola oraz miał dwie asysty. Wreszcie w ostatnim meczu Albańczyków z Węgrami powtórzył swój wyczyn z września. Wszedł do gry na ostatnie 25 minut i popisał się skutecznością oraz zwycięską bramką.

Można więc się cieszyć, że Edoardo Roja nie wystawił tego zawodnika choćby na kilka minut w meczu z Polską w Warszawie. Być może jednak zrobi to teraz, w Tiranie, a wtedy na Armando Broję będzie trzeba mocno uważać. Nawet jeśli dostanie tylko kilka czy kilkanaście minut.

Albania - Polska, gdzie oglądać mecz?

Spotkanie Albania - Polska w Tiranie w kwalifikacjach MŚ w Katarze odbędzie się 12 października o godzinie 20.45. Transmisja w Polsacie Sport Premium 1, Polsat Box Go, TVP 1 oraz TVP Sport.