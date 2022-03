Chociaż od zawieszenia reprezentacji Rosji w rozgrywkach UEFA i FIFA minęło kilka dni, to kibice wciąż nie wiedzą, z kim polska drużyna narodowa będzie rywalizować o awans na mistrzostwa świata w Katarze. A do terminu pierwszego meczu barażowego - zaplanowanego na 24 marca - zostały już tylko trzy tygodnie. Według nieoficjalnych informacji Interii coraz bardziej możliwe jest ukaranie Rosji walkowerem. Wiemy także, co się stanie, jeśli FIFA faktycznie podejmie taką decyzję.

W oczekiwaniu na decyzję FIFA

Tuż po komunikacie światowej federacji nie było wiadomo, jaki scenariusz czeka reprezentacje Polski, Czech i Szwecji. Jednym z pomysłów było stworzenie miniturnieju, w których wszystkie zespoły miałyby ze sobą zagrać. Innym: nowe losowanie, w wyniku którego jedna z trzech reprezentacji zyskałaby wolny los. Kolejnym było zastąpienie Rosjan w "polskiej" parze przez Słowację lub Węgry.

Radosław Nawrot Polska powinna mieć rywala. To kolejna bezradność FIFA



Według nieoficjalnych informacji, do których dotarła Interia, w tej chwili bardzo prawdopodobnie rozwiązaniem jest to najprostsze, czyli ukaranie Rosji walkowerem. Taka decyzja byłaby również najrozsądniejsza logistycznie, bo nie zmieniałaby niczego w przygotowaniach Czechów i Szwedów, a także nie komplikowałaby przygotowań Polski.



Polska zagra mecz towarzyski?

Jak słyszymy, PZPN ma już wstępny plan przygotowany na wypadek takiej decyzji FIFA. Jeśli działacze z Zurychu ukarzą Rosjan walkowerem, to 24 marca piłkarze Czesława Michniewicza mogą rozegrać mecz towarzyski.

Kto byłby wtedy rywalem Polaków? To nie jest jeszcze przesądzone, bo znalezienie wolnego przeciwnika na wysokim poziomie nie będzie teraz łatwe, żeby nie powiedzieć niemożliwe. Nie wiadomo jednak, czy w wyniku wojny na Ukrainie gotowa do gry będzie ukraińska kadra, która również 24 marca powinna rozegrać barażowy mecz ze Szkocją w Glasgow. Gdyby Ukraińcy poprosili FIFA o przeniesienie tego spotkania, Szkocja zyskałaby wolny termin, z którego Polacy by chętnie skorzystali.



Niezależnie od tego z kim kadrowicze zagrają, dochód z takiego spotkania - rozegranego na terenie Polski - miałby w całości zostać przekazany organizacjom pomagającym walczącej o niepodległość Ukrainie.

Sebastian Staszewski, Interia