Nerwy Koldo i Lewandowski, który nie chciał do środka

Michał Białoński Z obozu Orłów

- Co mi pan tu zawraca głowę pytaniami o Złotą Piłkę dla Lewandowskiego, skoro ja mam jutro ważny mecz. Owszem, Lewandowski jest jednym z poważniejszych kandydatów do tego trofeum - nie krył zdenerwowania trener Andory Koldo, gdy Interia zapytała go o "Lewego". Mecz Andora - Polska w eliminacjach MŚ już w piątek o godz. 20:45. Transmisja w Polsat Sport Premium 1, Polsat Box Go i w TVP1.

