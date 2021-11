As Sportu 2021. Kto zasłużył na awans do 1/4 finału? Nie zaznaczono żadnej odpowiedzi ! As Sportu 2021. Kto zasłużył na awans do 1/4 finału? Iga Świątek 49% Dawid Tomala 51%

Trudno mówić o łatwych rywalach w barażach do mistrzostw świata, ale reprezentacja Polski nie może narzekać po losowaniu. Ekipa Paulo Sousy uniknęła takich potęg jak Włochy i Portugalia.

Robert Lewandowski i spółka w barażowym półfinale zmierzą się na wyjeździe z Rosją. Mecz zostanie rozegrany 24 marca przyszłego roku. Zwycięzca tego meczu zmierzy się kilka dni później u siebie ze Szwecją lub Czechami w bitwie o awans na MŚ.

Mecz Rosja - Polska. Spiridonow komentuje

Rosyjski "Sport Express" o komentarz do losowania poprosił znanego... siatkarza, a prywatnie kibica Spartaka Moskwa, Aleksieja Spiridonowa.

Spiridonow od lat jest dobrze znany polskim kibicom, przede wszystkim z ostrych, często wulgarnych słów pod adresem Polski i "Biało-Czerwonych".

- Mam nadzieję na zwycięstwo, bo, jak wiecie, nie mam zbyt dobrego stosunku do tego narodu - nie ukrywa Spiridonow, komentując piątkowe losowanie.

Jak podkreślił, ciężko będzie pokonać reprezentację Polski, a problemem Rosjan jest "głowa".

- To, że zagramy u siebie, może przynieść odwrotny skutek - zaznaczył Spiridonow. - Z jednej strony będzie większa presja, a z drugiej własne trybuny. Miejmy nadzieję, że to pomoże - powiedział.



