Nagłe problemy polskiej kadry? Sousa i spółka muszą uważać

Mowa oczywiście o piłkarzach, których może zabraknąć w barażach ze względu na żółte kartki. Przypomnijmy, że w el. MŚ wystarczą dwa takie napomnienia, by pauzować w jednym meczu, a kartki obejrzane w grupie eliminacyjnej przechodzą na baraże.

Przed meczem z Andorą lista zagrożonych zawieszeniem w reprezentacji Polski była pokaźna. Znajdowali się na niej: Grzegorz Krychowiak, Kamil Glik, Michał Helik, Bartosz Bereszyński, Karol Świderski, Damian Szymański, Arkadiusz Milik oraz Adam Buksa, który tym razem nie przyjechał na zgrupowanie z powodu kontuzji.





Polska - Węgry. "Biało-Czerwoni" muszą uważać na żółte kartki

W piątkowym spotkaniu z wyżej wymienionych piłkarzy żółtą kartkę obejrzał tylko Krychowiak, którego zabraknie tym samym w meczu z Węgrami. Pozostali zawodnicy muszą mieć się na baczności, by nie przegapić półfinałowego starcia w barażach. Dotyczy to także Mateusza Klicha, który również został napomniany przez arbitra w meczu z Andorą.



Mecz Polska - Węgry odbędzie się w poniedziałek na PGE Narodowym o 20.45.



