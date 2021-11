Zaraz po meczu reprezentacji - zapraszamy na nasz program na żywo!

Wyjazdowe zwycięstwo nad Andorą 4-1 nie było, rzecz jasna, celem samym w sobie. Robert Lewandowski zdobył kolejne dwie bramki dla reprezentacji, z golem wrócił do niej po kontuzjach Arkadiusz Milik, zadebiutował obrońca Aston Villi Matty Cash. Najważniejsze jednak, że drużyna Paulo Sousy zrealizowała plan minimum na eliminacje - zapewniła sobie drugie miejsce w grupie I, co daje jej prawo występu w marcowych barażach.

Reklama

Andora - Polska 1-4. Anglia wciąż za mocna

Planu maksimum: czyli pierwszej pozycji w tabeli i bezpośredniego awansu na mundial w Katarze osiągnąć się nie udało. Wicemistrzowie Europy potwierdzili, że przeżywają okres wzlotu. Polska nie wygrała kwalifikacji z Anglikami od 1973 roku. A mierzyła się z nimi w bojach o Euro i mundial już dziewiąty raz.

Baraż był dla drużyny Sousy planem minimum także dlatego, że rozstawiona była do losowania grup eliminacji MŚ 2022 w drugim koszyku. Obiektywnie więc oceniając typowana była do drugiej pozycji. Na boisku musiała jednak udowodnić, że jest lepsza od Węgier i Albanii. Udało się. Poniedziałkowy pojedynek z zespołem Marco Rossiego na Stadionie Narodowym w Warszawie jest ważny, ale w tabeli grupy I niczego nie zmieni.

Polska znalazła się więc o dwa spotkania od awansu na mundial w Katarze. Niby blisko, ale daleko, bo klasa przeciwników będzie wyższa niż Węgrów i Albańczyków. Mówiąc językiem himalaistów: pozostało do zrobienia najtrudniejsze podejście. Gdyby kwalifikacje zakończyły się dziś, rywalami Polski w marcowych barażach byłyby: Serbia, Szwecja, Szwajcaria, Ukraina, Czechy, Szkocja, Norwegia, Chorwacja, Macedonia, Walia i Austria. Z tej grupy do Kataru pojadą zaledwie trzy najlepsze. A przecież bezpośredniego awansu na mistrzostwa nie wywalczyli jeszcze Włosi, Portugalczycy, Hiszpanie, Holendrzy, Belgowie, a nawet Francuzi. Teoretycznie więc w marcu można będzie trafić na rywali jeszcze mocniejszych.

Zdjęcie Zapraszamy na nasz program /

Wróćmy jednak do tych najbardziej prawdopodobnych. Chorwacja, która jest dziś druga w grupie H, rozstawiana była do losowania z pierwszego koszyka. Jest wicemistrzem świata z Rosji. Aby pojechać do Kataru bezpośrednio, i skazać na baraż Rosjan, musi ich pokonać jutro w bezpośrednim meczu w Splicie.

Andora - Polska 1-4. Świętować będziemy w marcu?

Serbia, Szwecja, Szwajcaria, Ukraina, Walia, Austria były rozstawione, tak jak Polska, z drugiego koszyka. Czechy, Szkocja, Norwegia z trzeciego. Za rewelację kwalifikacji MŚ 2022 można uznać Macedończyków, którzy byli losowani z koszyka numer 4 - tak jak ambitnie walczący w polskiej grupie Albańczycy.

To wszystko pokazuje, że rywale w dwustopniowych barażach o Katar będą teoretycznie mocniejsi niż Węgrzy i Albańczycy wyprzedzeni przez Polskę w grupie I. Nadzieją jest rozstawienie, którego drużyna Sousy jest bardzo blisko.

W półfinale baraży do sześciu zespołów z drugich miejsc w grupach z najlepszym dorobkiem zostanie dolosowanych sześć pozostałych. Rozstawieni będą gospodarzami spotkań. Zdecyduje jeden mecz. W finale baraży zagra sześć zwycięskich drużyn, gospodarze zostaną wylosowani.

Wyniki, terminarz i tabele eliminacji MŚ 2022 znajdziesz tutaj!



Losowanie baraży odbędzie się w piątek 26 listopada o godz. 17 w Zurychu. Baraże zostaną rozegrane w marcu. Półfinały 24 i 25 marca (czwartek-piątek), a finały 28 i 29 marca (poniedziałek i wtorek). Dopiero wtedy będzie można świętować, o ile zespołowi Sousy uda się pokonać obydwu przeciwników.



Dariusz Wołowski

ZOBACZ TEŻ:



Z kim Polska może zagrać w barażach o mundial w Katarze?