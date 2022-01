- Kilkanaście lat w tej rzeczywistości ukraińskiej posługując się fantastycznie językiem rosyjskim Mariusz Lewandowski doświadczył. Jest to też człowiek, który ma świetne relacje z Robertem Lewandowski. Robert ułatwiał mu staż u Pepa Guardioli, gdy ten prowadził Bayern Monachium - powiedział Roman Kołtoń, według którego Mariusz Lewandowski mógłby być świetnym "łącznikiem" pomiędzy drużyną narodową i Andriejem Szewczenką w roli jej trenera.

Andrij Szewczenko faworytem do objęcia posady selekcjonera reprezentacji Polski

Media w Polsce i na Ukrainie przekonują, że Andrij Szewczenko może zostać selekcjonerem reprezentacji Polski. Jak ustaliła Interia, prezes PZPN Cezary Kulesza fanem talentu 45-latka jest od kilku lat . Ceni go tak bardzo, że na boczny tor odsunął nawet Adama Nawałkę - z którym był już po słowie - i postawił wszystko na jedną kartę - o czym informowała Interia.

- Uważam, że jakikolwiek zagraniczny trener powinien mieć takiego krajowego łącznika. Mówimy tu o bardzo krótkim czasie na zrozumienie kłopotów reprezentacji, na odczytanie aktualnej dyspozycji piłkarzy, na poznanie kadry narodowej. To był jeden z problemów Paulo Sousy, brak człowieka z wewnątrz, kogoś kto by rozumiał, co się dzieje w reprezentacji poprzez znajomość mentalności - dodał Marcin Lepa, który jest zwolennikiem obecności Mariusza Lewandowskiego w sztabie kadry narodowej.

