Michniewicz: Powroty z Rosji? PZPN trzyma rękę na pulsie

Selekcjoner reprezentacji Polski ma za sobą spotkania ze wszystkimi kadrowiczami, także tymi grającymi w rosyjskiej Premier Lidze. Z Maciejem Rybusem spotkał się podczas wizyty w Marbelli.

W związku z napaścią Rosji na Ukrainę Europa zamknęła przestrzeń powietrzną dla samolotów rosyjskich, w ramach sankcji nakładanych na najeźdźcę.

Jak zatem do Warszawy na zgrupowanie dotrą Maciej Rybus (Łokomotiw Moskwa), Sebastian Szymański (Dynamo Moskwa), Grzegorz Krychowiak (FK Krasnodar) i Jacek Góralski (kazachski Kairat Ałmaty)? K rychowiak podjął starania o rozwiązania kontraktu, ale nie wiadomo, jak się one zakończą.

- Przyloty naszych piłkarzy są niezagrożone. Rybus z Szymańskim przylecą przez Kaliningrad. "Góral" dostanie się do nas przez Istambuł, "Krycha" też wybierze tę drogę - powiedział Interii trener Michniewicz.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Roman Kołtoń: Całe szczęście, że Rosja została wykluczona. Teraz opcji jest kilka. WIDEO (Polsat Sport) Polsat Sport

Zgrupowanie zacznie się w niedzielę? Michniewicz rozwiewa wątpliwości

Reklama

By zyskać więcej czasu na przygotowania do pierwszego meczu Czesław Michniewicz planował przyspieszyć zgrupowanie o jeden dzień, by rozpoczęło się już w niedzielę 20 marca.

- Niestety, nie uda się tego zrobić, z uwagi na mecze ligowe. Serie A, Sampdoria i Juventus grają w niedzielę. Karol Świderski z USA dołączy do nas dopiero we wtorek - poinformował nas Czesław Michniewicz.

Czytaj też: Krychowiak liderem obcokrajowców w Krasnodarze. Gigantyczne kłopoty właściciela

Od dziś także wiadomo, że zgrupowanie odbędzie się nie w Warszawie, jak zazwyczaj, tylko w Katowicach.

Plany na weekend? Dwa warianty selekcjonera

Znamy też najbliższe plany selekcjonera. Trener Michniewicz przygotował dwa warianty. W sobotę planuje wyprawę do Anglii, na mecz Aston Villa - Southampton, by zobaczyć w akcji swych podopiecznych Matty’ego Casha i Jana Bednarka. Będzie też chciał odwiedzić swego "żołnierza" - jak o nim mawia - Krystiana Bielika, którego Derby County - również w sobotę - zmierzą się z Barnsley.

Czesław Michniewicz sprawdził stan zdrowia Krystiana Bielika

- Krystian zszedł ostatnio po I połowie meczu z Cardiff. Obawiałem się, czy nie doznał jakiegoś urazu, ale na szczęście nie. Korespondowałem z nim dzisiaj, dzięki czemu wiem, że był podmęczony, więc trener go zmienił - powiedział nam selekcjoner Czesław Michniewicz.

Alternatywą dla selekcjonera jest pozostanie w kraju i obejrzenie na żywo hitowego spotkania PKO BP Ekstraklasy Lech Poznań - Raków Częstochowa, jakie zostanie rozegrane w niedzielę. Michniewicz chce z bliska obejrzeć kandydatów do gry w kadrze, na czele z Jakubem Kamińskim z "Kolejorza".

Czytaj też: Piłkarz Karpat zginął w obronie Lwowa. Zniszczył 30 czołgów. Prezydent Ukrainy go uhonorował

Michał Białoński, Interia