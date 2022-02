Nominacja Michniewicza na fotel trenera kadry była dla wielu dużym zaskoczeniem. Długo w wyścigu po posadę selekcjonera zdawał się prowadzić, będący również faworytem mediów Adam Nawałka. Ostatecznie jednak wybrano byłego szkoleniowca Legii Warszawa, mającego na koncie także m.in. pracę z reprezentacją U-21.

Media: Oto sztab Czesława Michniewicza

Nowy trener "Biało-Czerwonych" wciąż nie ogłosił, z kim będzie współpracować w przygotowaniach do starcia z Rosją, mogącego otworzyć nam drzwi do awansu na mistrzostwa świata w Katarze. Według informacji "Przeglądu Sportowego" sztab jest już niemal skompletowany, a oficjalne potwierdzenie tego nadejść może jeszcze w środę.



Asystentami trenera mają być Kamil Potrykus i Mirosław Kalita. Za przygotowanie motoryczne odpowiadać będzie Grzegorz Witt, a pracę z bramkarzami - Tomasz Muchiński i Andrzej Dawidziuk. Dodatkowo, w sztabie obecne będą twarze kojarzone z kadrą już od dłuższego czasu. To szef banku informacji - Hubert Małowiejski, lekarz Jacek Jaroszewski oraz team manager i rzecznik, Jakub Kwiatkowski.



Polska zagra z Rosją w Moskwie, 24 marca tego roku. Ewentualna wygrana będzie przepustką do finałowego starcia baraży, w którym rywalem będzie Szwecja lub Czechy. Ten mecz rozegrany zostanie w naszym kraju.

