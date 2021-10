Rybus został powołany do reprezentacji Polski mimo, iż po raz ostatni pojawił się na murawie... 8 września, w meczu el. MŚ z Anglią (1-1). Z powodu urazu mięśnia dwugłowego nie trenował, a według informacji Włodarczyka dopiero w środę rozpoczął zajęcia biegowe.



Maciej Rybus nie przyjedzie na zgrupowanie

Tym samym nie ma szans, by piłkarz dołączył do kadrowiczów, który od poniedziałku rozpoczynają zgrupowanie przed spotkaniami eliminacyjnymi.



Obrońca jest ważnym ogniwem kadry Paulo Sousy. Wybiegł w podstawowym składzie na mecz Euro przeciwko Słowacji (1-2), od pierwszej minuty oglądaliśmy go też w starciu el.MŚ z Albanią (4-1). Z Anglią zagrał ostatnie dziesięć minut, zmieniając Tymoteusza Puchacza.



TC