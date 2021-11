Cash, który niedawno uzyskał potwierdzenie polskiego obywatelstwa, mógł już odebrać tymczasowy paszport. W poniedziałek ogłoszono oficjalnie jego powołanie do reprezentacji naszego kraju. Jak się okazuje, jeden z pierwszych (a być może - debiutancki) występ na żywo oglądać będą mogli z trybun bliscy zawodnika.

Wyjątkowy gest PZPN

Tomasz Włodarczyk przekazał, że PZPN wystosował do nich specjalne zaproszenie na mecz z Węgrami. Prezes Cezary Kulesza miał osobiście skontaktować się z rodzicami gracza oraz jego babcią.



W teorii Cash zadebiutować może w naszej kadrze w spotkaniu z Andorą, które odbędzie się w stolicy tego niewielkiego księstwa 12 listopada. Trzy dni później stanie przed kolejną szansą występu, tym razem we wspomnianym meczu przeciwko Węgrom.



Polska na dwie kolejki przed końcem eliminacji mistrzostw świata zajmuje w tabeli grupy drugie miejsce i już tylko w teorii stracić może szansę na grę w dwustopniowych barażach o mundial. Jednocześnie, wciąż ma matematyczne szanse na wyprzedzenie liderującej Anglii, choć są one minimalne i wymagałyby m.in. potknięcia "Synów Albionu" w starciu z Albanią na własnym terenie.



TC

Reklama