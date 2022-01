Paulo Sousa rozwiązał za porozumieniem stron umowę z PZPN pod koniec 2021 roku. Od początku faworytem mediów na jego miejsce wydawał się być Adam Nawałka. Kolejne tygodnie przynosiły jednak w tej kwestii kolejne, sprzeczne informacje, a w chaosie można było się już pogubić.

Media: Adam Nawałka poznał decyzję

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Arkadiusz Milik strzela wspaniałego gola! Olympique Marsylia – Montpellier. WIDEO (Polsat Sport) Polsat Sport

Najnowsze doniesienia wskazują jednak, że szkoleniowiec, który w przeszłości pracował już z drużyną narodową, doprowadzając ją między innymi do ćwierćfinału Euro 2016, ostatecznie nie obejmie ponownie tej posady. Media informują, że na ostatniej prostej prezes PZPN, Cezary Kulesza wybrał nie jego, lecz Czesława Michniewicza.



Serwis "Sportowefakty.wp.pl" w niedzielę poinformował, iż Adam Nawałka miał poznać już ostateczną decyzję włodarza naszej federacji, który zdecydował, że mimo wypracowania warunków współpracy nie zdecyduje się jej podjąć. - Nawałka dowiedział się, że to nie on poprowadzi kadrę - napisano wprost.



Wszelkie spekulacje ustaną w poniedziałek, tuż po godzinie 13:30. Wtedy zaplanowana jest bowiem konferencja prasowa, w trakcie której przekazana zostanie ostateczna decyzja władz naszej piłki.