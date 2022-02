24 lutego nad ranem, na rozkaz Władimira Putina, Rosja zaatakowała Ukrainę . Jak donoszą media z całego świata, w wielu miastach Ukrainy dochodzi do eksplozji, w Kijowie zawyły syreny alarmowe, trwa ewakuacja mieszkańców do schronów.

Silny konflikt na wschodzie wymaga reakcji różnych społeczności, także tej związanej ze światem sportu. Od kilku dni toczy się dyskusja nad następnymi sankcjami wymierzonymi w Rosję. Polski minister sportu i turystyki zaapelował, by kraj zarządzany przez Putina obłożyć karami nie tylko natury politycznej i gospodarczej, ale także sportowej .

Kamil Bortniczuk zaproponował, by przenieść barażowy mecz Rosja - Polska na neutralny teren. Oprócz tego chce, by finał Ligi Mistrzów odbył się w innym kraju (na ten moment zaplanowany jest na 28 maja w St Petersburgu), wyraził również gotowość na zorganizowanie w Polsce mistrzostw świata w siatkówce (Rosjanie mają przeprowadzić turniej na przełomie sierpnia i września).

Kamil Bortniczuk po rozmowie z minister sportu Francji. Naciska na sankcje sportowe wobec Rosji

Bortniczuk poinformował, że jest już po rozmowie z minister sportu Francji, Roxaną Maracineanu. We wpisie na Twitterze streścił spotkanie. "Zaproponowałem francuskiej prezydencji wypracowanie wspólnego stanowiska, wzywającego środowiska sportowe do odebrania Rosji praw do organizacji międzynarodowych wydarzeń sportowych" - wyjaśnił.

Wcześniej, we współpracy z podległym mu resortem, przygotował i przedłożył pismo do międzynarodowej społeczności sportowej.

My, ministrowie odpowiedzialni za sport, powinniśmy jak najszybciej zdecydować o wspólnych działaniach ograniczających jakąkolwiek współpracę z rządem Federacji Rosyjskiej w obszarze naszych kompetencji - czytamy.

Polskie Ministerstwo Sportu i Turystyki podkreśliło, że "odebranie praw do organizacji wydarzeń sportowych na terytorium Federacji Rosyjskiej byłoby wyraźnym sygnałem stanowczego sprzeciwu UE wobec działań władz rosyjskich".

