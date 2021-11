Nowy program zaraz po końcowym gwizdku spotkań Polaków. Interia Sport - Gramy Dalej!

Andora - Polska. Kamil Glik na konferencji

Jako pierwszy na pytania zadane przez dziennikarzy odpowiadał Kamil Glik. Mówił o:



Oczekiwaniach względem rywala:



Spodziewamy się Andory grającej agresywnie i z poświęceniem. Nie będzie to łatwy mecz. Pokazało to spotkanie w Warszawie. Ale przyjechaliśmy ze świadomością własnej jakości i szansy awansu do baraży.



Sztucznej nawierzchni:



To nie jest codzienność dla zawodników w reprezentacji, ale trening powinien pozwolić dostosować się do warunków. To ważne dla nas - obrońców.



Absencji Jana Bednarka:

Nie wiem, kto jutro wystąpi i czy ja zagram. Sytuacje losowe i zawieszenia za kartki po prostu się zdarzają w piłce. Zabraknie także Tymoteusza Puchacza. Wejdą inni i jestem przekonany, że sobie poradzą. Jako doświadczony zawodnik zrobię wszystko, by pomóc.



Obawie przed kartką:



Nie ma kalkulacji. Nigdy nie myślę o tym, czy chcę złapać kartkę. Wiele rzeczy dzieje się spontanicznie podczas meczów. Nie będę sobie zaprzątał głowy tą sprawą.



Nastawieniu:

Jak zawsze jest dobre. Przez dużą część kariery byłem krytykowany. To nie robi na mnie wrażenia. Jestem w klubie zawieszony na trzy mecze, ale daje do dziewięć dni. Ta przerwa dobrze mi zrobi. Będę mógł trochę odpocząć, bo później czeka mnie długi sezon i dużo grania. Krytyka nie robi na mnie wrażenia.



Matty'm Cashu:

Pytanie brzmi, jak on z nami się czuje. Robimy wszystko, by było mu jak najlepiej. Jesteśmy grupą dobrych piłkarzy, ale i fajnych osób. Widać, że czuje się coraz lepiej i będzie wartością dodaną na boisku. O to przede wszystkim chodzi. Adaptacja przebiega dobrze.



Zgrupowaniu w Hiszpanii:

Warunki były bardzo dobre. Wszystko zostało świetnie przygotowane. To była dobra decyzja. Zaoszczędziliśmy wiele podróży - z klubów do Warszawy, a potem tutaj.



Andora - Polska. Paulo Sousa na konferencji

Później głos zabrał selekcjoner reprezentacji Polski - Paulo Sousa. Mówił o:



Oczekiwaniach względem rywala:



Oczekują podobnej Andory, ale jeszcze bardziej agresywnej. To drużyna dobrze zorganizowana, która ciężko pracuje. Próbują zatrzymać rywala faulami. Spodziewamy się tego. Od początku musimy mieć odpowiednią mentalność i intensywność.



Boisku:



Na treningu musimy poczuć szybkość piłki i zaadaptować się. Wszystko będzie nieco inne niż na naturalnej murawie. Musimy zrozumieć wymagania murawy.



Obawie o żółte kartki i zawieszenia:

Rozważamy wszystkie sytuacje. Kartki to część gry. Musimy o to zadbać. Przede wszystkim musimy jednak skupiać się zawsze na następnym meczu i podejmować takie decyzje, by wygrać. Trzeba zachować balans i myśleć o tym, co chcemy osiągnąć, a są to trzy punkty.



Wysokim położeniu stadionu:



To nie będzie wielki problem dla nas. Musimy mieć dobre podejście i intensywność - od samego początku do końca. Ważna będzie koncentracja. Nie możemy pozwolić rywalowi podejść blisko naszej bramki. Musimy strzelić gole i kontrolować spotkanie.



Cashu:



Matty będzie zaangażowany przy okazji obu meczów. Powołaliśmy go jak najszybciej, by poczuł dynamikę grupy i mógł jej pomóc.



Narodowym Święcie Niepodległości:



Chcę pogratulować wsyzsktim Polakom. To dla was ważny dzień. Życzę wam wszystkiego najlepszego w przyszłości.





