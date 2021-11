Matty Cash z Orłem na piersi. Jest pierwsze zdjęcie

24-letni gracz niedawno uzyskał potwierdzenie polskiego obywatelstwa, odebrał też tymczasowy paszport. Choć do tego, by mógł zadebiutować w naszej kadrze potrzebnych jest jeszcze kilka formalności (o których w osobnym materiale informuje Sebastian Staszewski), wszystko wskazuje na to, że przeciwko Andorze lub Węgrom (a może i w obu tych spotkaniach) zobaczymy go w akcji.

Matty Cash w stroju z Orłem na piersi

Cash przebywa już na zgrupowaniu kadry, a w poniedziałek wykonano pierwsze zdjęcie gracza w stroju z Orłem na piersi.



Polska zagra z Andorą w stolicy tego niewielkiego księstwa 12 listopada. Trzy dni później, już w Warszawie zmierzy się z Węgrami w starciu, które zwieńczy eliminacje mistrzostw świata. Póki co kadra Paulo Sousy zajmuje w tabeli grupy eliminacyjnej drugie miejsce z dorobkiem 17 punktów. Lideruje Anglia (20), której tylko kataklizm odebrałby pierwszą pozycję i tym samym - bezpośredni awans na MŚ. "Biało-Czerwoni" w przypadku drugiego miejsca zagrają w dwustopniowych barażach.



