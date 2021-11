W dużym materiale opisującym historię rodzinną i karierę sportową Matty'ego Casha udziela on wypowiedzi, która rzuca nowe światło na kulisy umożliwienia mu gry w reprezentacji Polski. Być może sprawę można było załatwić szybciej, bo jak Cash zwraca uwagę, mało przychylny rozwojowi sprawy był Zbigniew Boniek, poprzedni prezes Polskiego Związku Piłki Nożnej.

- Poprzedni prezes, nie chciał mnie nawet wysłuchać. Nie był niegrzeczny, po prostu nie podobał mu się pomysł, abym grał dla Polski. Pojawił się nowy sternik polskiej piłki nożnej i od razu zaoferował pomoc. Sprawa szybko nabrała właściwego tempa, chciał tego on i selekcjoner Paulo Sousa. To pchnęło wszystko do przodu - powiedział Cash.

Matty Cash dołączył do reprezentacji Polski

Cash okazuję do debiutu w reprezentacji Polski będzie miał już 12 listopada w starciu z Andorą. Trzy dni później Polacy zagrają bardzo ważne spotkanie z Węgrami. Cash dotarł na zgrupowanie kadry w niedzielny wieczór i z miejsca znalazł się w centrum zainteresowania.

- Rozmawialiśmy z Sousą i to był bardzo pozytywny moment. Mówiliśmy o sposobie, w jaki chcemy grać, o taktyce, ustawieniu i tym jak wyglądają treningi - zdradził Cash, jak układa się jego relacja z portugalskim trenerem reprezentacji Polski. Czuje, że będę do tej strategii pasował - zakończył.

MR